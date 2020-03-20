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Хворі на коронавірус з Дніпра нещодавно повернулися з Франції

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Жителі Дніпра, які захворіли коронавірусом, нещодавно повернулися з Франції / apnews.com

У Дніпрі зафіксували 2 випадки зараження коронавірусом у подружньої пари. Хворі нещодавно повернулися з Франції, яка серйозно потерпає від епідемії.

Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко заявив, що пацієнти самі звернулися до лікарні, повідомляє Укрінформ.

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Наразі хворі перебувають в в інфекційних боксах, підвищеної температури в них немає. Стан пари – стабільний.

Зауважимо, що в області діють 2 лікарні, які можуть приймати пацієнтів з коронавірусом – Дніпровська міська лікарня №21 та Криворізька інфекційна лікарня. Вони розраховані на 430 людей.

У Франції відомо про більше 9 000 випадків зараження коронавірусом, 602 пацієнтів одужало, а 264 – померли.

Скільки підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні?Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні.

Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 15 хворих, в Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1 та в місті Київ – 3.

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Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Франції Новини Дніпра Здоров'я Лікування
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