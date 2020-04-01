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Коли в Україні хворих на коронавірус лікуватимуть експериментальними препаратами

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Лікування коронавірусу в Україні / Unsplash

Деякі країни вже використовують експериментальні препарати для лікування хворих з COVID-19. Натомість ВООЗ виділила 4 препарати, які показують найкращі результати під час клінічних досліджень.

Під час брифінгу заступник очільника МОЗ України Віктор Ляшко розповів, коли Україна зможе використовувати ці препарати.

До теми Рада дозволила лікувати коронавірус експериментальними препаратами

Всі дози препаратів та клінічні показники найближчим часом будуть опубліковані МОЗ у відповідному наказі, який дозволить використовувати зазначені препарати,
– заявив Ляшко.

Ляшко зазначив, що всі схеми лікування розглядає спеціально створена експертна група з науковців, клініцистів та практиків.

Ми сьогодні працюємо з усіма виробниками зазначених препаратів. Я думаю, як тільки чи їх введемо в тимчасове протокольне лікування, препаратами будуть забезпечені всі, хто того потребує,
– додав він. 

Коронавірус
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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Лікування Ліки Новини Здоров'я
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