Коли в Україні хворих на коронавірус лікуватимуть експериментальними препаратами

Деякі країни вже використовують експериментальні препарати для лікування хворих з COVID-19. Натомість ВООЗ виділила 4 препарати, які показують найкращі результати під час клінічних досліджень.

Під час брифінгу заступник очільника МОЗ України Віктор Ляшко розповів, коли Україна зможе використовувати ці препарати.

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Всі дози препаратів та клінічні показники найближчим часом будуть опубліковані МОЗ у відповідному наказі, який дозволить використовувати зазначені препарати,

– заявив Ляшко.

Ляшко зазначив, що всі схеми лікування розглядає спеціально створена експертна група з науковців, клініцистів та практиків.

Ми сьогодні працюємо з усіма виробниками зазначених препаратів. Я думаю, як тільки чи їх введемо в тимчасове протокольне лікування, препаратами будуть забезпечені всі, хто того потребує,

– додав він.



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