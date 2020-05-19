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Коронавірус в Італії 19 травня 2020 року: кількість госпіталізованих пацієнтів знижується

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Коронавірус Італія – 19 травня 2020 новини, статистика Італії
Коронавірус в Італії / pixabay.com

Станом на 19 травня в Італії зафіксували 226 699 випадків зараження коронавірусом. Від учора хворобу виявили у 813 людей.

Кількість пацієнтів в реанімації знижується з кожним днем, повідомляє Департамент цивільного захисту Італії.

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З 226 699 виявлених випадків зараження, 65 129 залишаються активними. З них госпіталізована 9 991 людина, натомість 716 пацієнтів перебувають в реанімації. 

Ще 54 422 (84% від активних випадків) людини перебувають вдома на самоізоляції. Вони мають легкі симптоми або взагалі не мають ознак хвороби. 

Ломбардія досі залишається осередком спалаху в Італії – в цьому регіоні від коронавірусу нині лікують 27 291 людину.

За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, померло 162 людини. Відтак, за весь час в Італії зафіксували 32 169 летальних випадків через коронавірус.

129 401 пацієнт одужав від хвороби – це більш ніж половина від усіх зафіксованих випадків в країні. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Жертви Статистика Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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