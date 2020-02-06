Коронавірус вигадав Трамп: російські ЗМІ поширили черговий фейк

Російські ЗМІ відзначилися черговим безглуздим фейком. На пропагандистському Першому каналі у програмі "Время" вирішили "розібратися" у конспірологічній теорії й з’ясувати, чи винні в епідемії коронавірусу США.

Так починається випуск програми "Время" під назвою "Вірус на військовій службі: перевірка на міцність теорії, що заразила не одне ЗМІ".

До теми: Коронавірус з Китаю: останні новини

З походження слів стає ясніше походження вірусу. Ось дивіться. Як він називається? Коронавірус. Беремо слово "корона". Воно в основі і йде першим. Тому тут і розгадка. Чим у раніше займався Дональд Трамп – президент країни, головного суперника Китаю на світовій арені? Правильно: роздавав корони на своєму знаменитому конкурсі краси. Так що походження коронавірусу, а головне, мета й завдання його використання стають абсолютно зрозумілими. Повна маячня, скажете ви. І я б з вами погодився, якби не...

Журналісти програми "Время" взяли коментар у колишнього члена комісії ООН Ігора Нікуліна. До слова, це той самий Ігор Нікулін, який називав отруєння Скрипаля "Новачком" абсурдом, адже "така доза вбила би пів Лондона" і пише статті на тему "Захід шукає зброю проти генетичного коду росіян".

Отже, Ігор Нікулін заявляє, що мутація 2019-nCoV не могла виникнути з коронавірусів кажанів та змій, бо нібито такої природної мутації бути не може. Чоловік вважає, що китайський коронавірус створили американці, адже у них є мотив.

Я схиляюся до версії, що це або діяльність американських спецслужб, або американських фармацевтичних корпорацій, які просто хотіли заробити грошей. Як у них це і вийшло на епідемії пташиного грипу, свинячого грипу, тієї ж атипової пневмонії,

– сказав Ігор Нікулін.

Окрім того, у сюжеті згадується думка, що коронавірус 2019-nCoV не лише створений американцями навмисно, а є етнічною біологічною зброєю, націленою на громадян Китаю: "І хоча для таких тверджень замало статистики й вже є пару спростувань, поле для теорії змови стає тільки ширшим. Можливо, існує біозброя? Навіть ті вчені, які обережні в оцінках, кажуть – виключати нічого не можна…".



Кадр з телесюжету про коронавірус та Трампа / Перший канал

Далі у програмі починає розповідати співробітник Інституту експериментальної й клінічної медицини Сибірського відділення РАН Олександр Чепурнов.

Чоловік сумнівається, що хтось може створити такий вірус власноруч. Втім він сумнівається і в тому, що коронавірус міг випадково проникнути через стіни китайської лабораторії максимального ступеня захисту. Тобто Олександр Чепурнов немов приносить у сюжет трішки логіки, а потім знову забирає її, пригадуючи вже китайську лабораторію.

Після цього Чепурнов немов заспокоює прихильників передачі, начебто, любов до теорії змови природним чином закладена у багатьох людях, тому вони здатні приписувати конспірологію навіть до неврожаю огірків.

І ця частина людської природи малює химерні схеми. Адже очевидно, що Китай несе серйозні економічні втрати. А хто головний суперник Піднебесної? США. Хто там президент? Трамп. Чим він відомий, крім цього? Тим, що володів конкурсом краси "Міс Всесвіт", де красуні разом з титулом отримують символічну корону. А новий вірус називається коронавірусом, тому що своєю структурою нагадує той самий, так би мовити, головний убір. І відразу ясно, хто винен,

– йдеться у випуску.

Після цих слів, під кінець програми закадровий голос розповідає, що ці теорії не менш логічні, ніж історії з фільмів, де вірус перетворює людей на зомбі. Втім після цих слів слідує наступна цитата –"Будь-який конспіролог скаже: кіно – відбиття життя, нехай і сильно перебільшене. Чи варто сперечатися? Шкода тільки, що там є героїчний Бред Пітт, який рятує людство від зомбі-апокаліпсису, а реальне життя, як відомо, жорсткіше.".

Впродовж усього 6-хвилинного випуску глядачам демонстрували лише одну версію, прикріплюючи до неї псевдонаукові відео з YouTube. Й навіть якщо програма і ставила собі за мету "розбити теорію", як вони це зазначають у назві, у висновку відбувається лише одне – демонстрація антинаукових або фейкових тверджень.

Випуск програми "Время" на Першому каналі Росії про коронавірус та Трампа: відео

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