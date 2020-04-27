Коронавірус виявили у 20 семінаристів з Києво-Печерської лаври

Коронавірус за добу 26 квітня виявили у 20 семінаристів з Києво-Печерської лаври. Одного з них забрали до Олександрівської лікарні столиці.

Інші захворілі семінаристи лаври лікуються на самоізоляції під контролем медиків, повідомив 27 квітня на брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко.

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Дивіться відео з брифінгу Кличка:

Останні новини про коронавірус у Києво-Печерській лаврі

27 квітня ЗМІ з посиланням на митрополита УПЦ МП Климента поширили інформацію, що нібито усі монахи Києво-Печерської лаври заразилися коронавірусом. Також буцімто на COVID-19 захворіли монахи, викладачі та студенти Київської духовної академії. Згодом сам Климент усе це спростував – нібито його не так зрозуміли.

Зауважимо, що загалом у Києві за добу зафіксували 32 випадки захворювання на коронавірус та 1 смерть від недуги. Загальна кількість хворих у столиці сягнула 1220.