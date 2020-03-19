Люди з легкою формою коронавірусу будуть лікуватися вдома з самоізоляцією
МОЗ розробило кілька сценаріїв реагування та лікування коронавірусу. Вони передбачають, залучення приватних медичних закладів, перепрофілювання лікарень та лікування вдома хворих з легкими симптомами.
Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
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За його словами, систему охорони здоров'я готувати як тільки помітили поширення хвороби в Китаї. Це почалося кінці січня – на початку лютого. План був затверджений урядом, створили національний штаб, оперативний штаб у МОЗ.
Ляшко додав, що нині МОЗ переходить на новий етап планування і перепрофілювання. Як приклади беремо використовують Італію.
Ми розуміємо, що 80% людей перехворіють на легку форму коронавірусу. Тому ми будемо надавати допомогу амбулаторно та при самоізоляції. Для інших 20% ми створимо інтерактивну мапу, яку надамо диспетчерам і вони будуть бачити, в яких закладах є вільні місця для госпіталізації,
– додав Ляшко
Ці сценарії передбачені для різної кількості хворих на коронавірус. Є алгоритм дій, коли буде перехід зі стаціонарних відділень, коли будуть залучати перепрофільовані заклади. А в разі, якщо в Україні буде введено надзвичайний стан для лікування залучатимуться приватні заклади.
Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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