Люди з легкою формою коронавірусу будуть лікуватися вдома з самоізоляцією

МОЗ розробило кілька сценаріїв реагування та лікування коронавірусу. Вони передбачають, залучення приватних медичних закладів, перепрофілювання лікарень та лікування вдома хворих з легкими симптомами.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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За його словами, систему охорони здоров'я готувати як тільки помітили поширення хвороби в Китаї. Це почалося кінці січня – на початку лютого. План був затверджений урядом, створили національний штаб, оперативний штаб у МОЗ.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. “І ми знали як будемо реагувати на перші випадки коронавірусу в Україні. Для цього визначили по дві госпітальних бази в кожній області та дві бригади швидкої допомоги, які обладнали необхідним обладнанням. Це було зроблено за рекомендаціями ВООЗ. Також ми розробили 4 сценарії реагування”.

Ляшко додав, що нині МОЗ переходить на новий етап планування і перепрофілювання. Як приклади беремо використовують Італію.

Ми розуміємо, що 80% людей перехворіють на легку форму коронавірусу. Тому ми будемо надавати допомогу амбулаторно та при самоізоляції. Для інших 20% ми створимо інтерактивну мапу, яку надамо диспетчерам і вони будуть бачити, в яких закладах є вільні місця для госпіталізації,

– додав Ляшко

Ці сценарії передбачені для різної кількості хворих на коронавірус. Є алгоритм дій, коли буде перехід зі стаціонарних відділень, коли будуть залучати перепрофільовані заклади. А в разі, якщо в Україні буде введено надзвичайний стан для лікування залучатимуться приватні заклади.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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