Захисні маски з’являться в аптеках України 20 – 21 березня: заява МОЗ

Захисні хірургічні маски в українських аптеках повинні з’явитися вже 20 – 21 березня. Ці засоби індивідуального захисту, можливо, з’являться не відразу всюди, але "напруга буде знята", обіцяють у МОЗ.

Прем’єр-міністр, міністр економіки зустрічалися ще раз з усіма вітчизняними виробниками засобів індивідуального захисту. У них є домовленості, підписані меморандуми, тож на українському ринку найближчим часом очікується значне поповнення засобів індивідуального захисту. Про це на брифінгу 19 березня заявив заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

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В суботу – п’ятницю очікується, що й хірургічні маски повинні з’явитися у вільному доступі в аптечних мережах. Можливо, – не у всіх, але напруга буде знята,

– заявив Ляшко.

Він також повідомив, що уряд додатково виділив гроші на закупівлю засобів індивідуального захисту для всіх працівників центральних органів виконавчої влади та для передачі засобів закладам охорони здоров’я.

Які маски ефективні від вірусів? Керуючись протоколом ВООЗ, МОЗ рекомендує застосовувати респіратори N95 або респіратори FFP2 при контакті з людьми, які можуть бути заражені коронавірусом. Респіратори бувають одноразовими та багаторазовими, але навіть найкращі з них не можна носити більше кількох днів. При дотриманні усіх вимог використання вони також не дають 100% захисту.



Носіння маски не є гарантованою перешкодою для інфекцій і повинне поєднуватися з іншими заходами профілактики, включно з гігієною рук та органів дихання та уникненням тісних контактів з іншими людьми, наголошують у ВООЗ.