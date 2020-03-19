14:53
19 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Захисні маски з’являться в аптеках України 20 – 21 березня: заява МОЗ

      - Читать новость на русском
      Захисні маски з’явяться в аптеках України 20 – 21 березня: заява МОЗ / tass.ru

      Захисні хірургічні маски в українських аптеках повинні з’явитися вже 20 – 21 березня. Ці засоби індивідуального захисту, можливо, з’являться не відразу всюди, але "напруга буде знята", обіцяють у МОЗ.

      Прем’єр-міністр, міністр економіки зустрічалися ще раз з усіма вітчизняними виробниками засобів індивідуального захисту. У них є домовленості, підписані меморандуми, тож на українському ринку найближчим часом очікується значне поповнення засобів індивідуального захисту. Про це на брифінгу 19 березня заявив заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

      Важливо Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція

      В суботу – п’ятницю очікується, що й хірургічні маски повинні з’явитися у вільному доступі в аптечних мережах. Можливо, – не у всіх, але напруга буде знята,
      – заявив Ляшко.

      Він також повідомив, що уряд додатково виділив гроші на закупівлю засобів індивідуального захисту для всіх працівників центральних органів виконавчої влади та для передачі засобів закладам охорони здоров’я.

      Які маски ефективні від вірусів? Керуючись протоколом ВООЗ, МОЗ рекомендує застосовувати респіратори N95 або респіратори FFP2 при контакті з людьми, які можуть бути заражені коронавірусом. Респіратори бувають одноразовими та багаторазовими, але навіть найкращі з них не можна носити більше кількох днів. При дотриманні усіх вимог використання вони також не дають 100% захисту.

      Носіння маски не є гарантованою перешкодою для інфекцій і повинне поєднуватися з іншими заходами профілактики, включно з гігієною рук та органів дихання та уникненням тісних контактів з іншими людьми, наголошують у ВООЗ.

      як використовувати маску від коронавірусу
      Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      10 віршів Ліни Костенко, які не залишать вас байдужим
      сьогодні
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Міністерство охорони здоров’я Віктор Ляшко Профілактика захворювань
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:38 Тарифи на газ у березні 2020: скільки заплатять українці
      Юлія Поскробок
      18 березня , 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
      Анастасія Лукашевська
      сьогодні , 11:00 "Биток" зі США чи нове авто з салону?
      сьогодні , 12:07 Онлайн-концерти, які можна подивитись на карантині (оновлюється)
      18 березня , 10:25 Дезінфекція квартири від вірусів: дієві поради
      Ростислав Струтинський
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук