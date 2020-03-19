Защитные маски появятся в аптеках Украины 20 – 21 марта: заявление Минздрава

Защитные хирургические маски в украинских аптеках должны появиться уже в 20 – 21 марта. Эти средства индивидуальной защиты, возможно, появятся не сразу везде, но "напряжение будет снято", – обещают в Минздраве.

Премьер-министр, министр экономики встречались еще раз со всеми отечественными производителями средств индивидуальной защиты. У них есть договоренности, подписаны меморандумы, поэтому на украинском рынке в ближайшее время ожидается значительное пополнение средств индивидуальной защиты. Об этом на брифинге 19 марта заявил заместитель главы МИНЗДРАВА Виктор Ляшко.

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В субботу – пятницу ожидается, что и хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не у всех, но напряжение будет снята,

– заявил Ляшко.

Он также сообщил, что правительство дополнительно выделило деньги на закупку средств индивидуальной защиты для всех работников центральных органов исполнительной власти и для передачи средств учреждениям здравоохранения.

Какие маски эффективны от вирусов?Руководствуясь протоколом ВОЗ, Минздрав рекомендует применять респираторы или респираторы N95 FFP2 при контакте с людьми, которые могут быть заражены коронавирусом. Респираторы бывают одноразовыми и многоразовыми, но даже лучшие из них нельзя носить больше нескольких дней. При соблюдении всех требований использования они также не дают 100% защиты.



Ношение маски не является гарантированной преградой для инфекций и должно сочетаться с другими мерами профилактики, включая гигиеной рук и органов дыхания и желание избежать тесных контактов с другими людьми, отмечают в ВОЗ.



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