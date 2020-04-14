Міноборони США звинувачує РФ у поширенні фейків про коронавірус

Міністерство оборони США звинувачує Росію у поширенні неправдивої інформації про коронавірус COVID-19

Про це повідомила заступник помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лора Купер, пише пресслужба Міноборони США.

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Купер сказала, що РФ поширює на Заході фейкову інформацію про COVID-19 через пропагандистські медіаканали, такі як Russia Today та Sputnik. За її словами, "інші альтернативні ЗМІ", які фінансуються Кремлем, наголошували, що у світі не було пандемії, а смерті в Італії були результатами звичайного грипу.

Ми бачимо багато акторів у світі, які використовують COVID-19 для того, аби звинуватити Західних союзників або США особисто. Я справді вважаю це світовою екосистемою з дезінформації, коли новина створюється в одній частині світу, а потім перебільшується й набуває популярності в іншій частині світу,

– пояснила Купер.

Купер також наголосила, що Сполучені Штати закликають РФ припинити поширювати фейки та дезінформацію про коронавірус у світі.

"Я думаю, що найбільш згубна дезінформація, з якою нам доводиться боротися, – це та дезінформація, яка сіється глобально і викликає недовіру та плутанину. Ці повідомлення загрожують світовому здоров'ю оскільки вони підривають зусилля урядів, органів охорони здоров'я та організацій, які відповідають за поширення точної інформації про вірус серед населення", – додала вона.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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