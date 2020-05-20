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У МОЗ назвали вимоги щодо роботи в офісах під час карантину

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У МОЗ назвали вимоги щодо роботи в офісах під час карантину
У МОЗ назвали вимоги щодо роботи в офісах під час карантину / Unsplash

Міністерство охорони здоров’я розробило правила роботи в офісі під час карантину через небезпеку коронавірусу COVID-19.

​​Так, через послаблення карантинних обмежень в Україні працівники офісів знову можуть повернутися на свої робочі місця. Про це пише пресслужба МОЗ. 

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Для того, щоб робота в офісі була безпечною, необхідно дотримуватися протиепідемічних правил.

Робота в офісі під час карантину: що робити власникам

  • забезпечити офіс рідким милом, антисептиками, паперовими рушниками,
  • організувати місце на вході для обробки рук антисептиком,
  • нанести маркування дистанції у 1,5 метри перед входом в офіс,
  • забезпечити вологе прибирання і провітрювання кожні 2 години,
  • централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, 
  • відсторонити тимчасово від роботи людей, які є у групі ризику.

Що робити працівникам?

  • температурний скринінг перед початком зміни і робочого дня,
  • обов'язкове використання маски в приміщенні,
  • регулярне миття рук рідким милом,
  • регулярна обробка рук антисептиком,
  • уникати контактів з людьми, які мають симптоми респіраторних захворювань.

Гості та відвідувачі також зобов'язані носити маски, дотримуватися дистанції та приходити в офіс лише за попереднім записом.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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