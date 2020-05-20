У МОЗ назвали вимоги щодо роботи в офісах під час карантину

Міністерство охорони здоров’я розробило правила роботи в офісі під час карантину через небезпеку коронавірусу COVID-19.

​​Так, через послаблення карантинних обмежень в Україні працівники офісів знову можуть повернутися на свої робочі місця. Про це пише пресслужба МОЗ.

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Для того, щоб робота в офісі була безпечною, необхідно дотримуватися протиепідемічних правил.

Робота в офісі під час карантину: що робити власникам

забезпечити офіс рідким милом, антисептиками, паперовими рушниками,

організувати місце на вході для обробки рук антисептиком,

нанести маркування дистанції у 1,5 метри перед входом в офіс,

забезпечити вологе прибирання і провітрювання кожні 2 години,

централізований збір використаних засобів індивідуального захисту,

відсторонити тимчасово від роботи людей, які є у групі ризику.

Що робити працівникам?

температурний скринінг перед початком зміни і робочого дня,

обов'язкове використання маски в приміщенні,

регулярне миття рук рідким милом,

регулярна обробка рук антисептиком,

уникати контактів з людьми, які мають симптоми респіраторних захворювань.

Гості та відвідувачі також зобов'язані носити маски, дотримуватися дистанції та приходити в офіс лише за попереднім записом.

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