У МОЗ назвали вимоги щодо роботи в офісах під час карантину
Міністерство охорони здоров’я розробило правила роботи в офісі під час карантину через небезпеку коронавірусу COVID-19.
Так, через послаблення карантинних обмежень в Україні працівники офісів знову можуть повернутися на свої робочі місця. Про це пише пресслужба МОЗ.
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Для того, щоб робота в офісі була безпечною, необхідно дотримуватися протиепідемічних правил.
Робота в офісі під час карантину: що робити власникам
- забезпечити офіс рідким милом, антисептиками, паперовими рушниками,
- організувати місце на вході для обробки рук антисептиком,
- нанести маркування дистанції у 1,5 метри перед входом в офіс,
- забезпечити вологе прибирання і провітрювання кожні 2 години,
- централізований збір використаних засобів індивідуального захисту,
- відсторонити тимчасово від роботи людей, які є у групі ризику.
Що робити працівникам?
- температурний скринінг перед початком зміни і робочого дня,
- обов'язкове використання маски в приміщенні,
- регулярне миття рук рідким милом,
- регулярна обробка рук антисептиком,
- уникати контактів з людьми, які мають симптоми респіраторних захворювань.
Гості та відвідувачі також зобов'язані носити маски, дотримуватися дистанції та приходити в офіс лише за попереднім записом.
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