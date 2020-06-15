Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ переглядає тарифи для медичних закладів. Ймовірно, що нові тарифи набудуть чинності вже з 1 липня.

Під час брифінгу Степанов заявив, що з 1 липня медзаклади можуть почати функціонувати за новими тарифами, повідомляє 24 канал.

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За словами міністра, нові тарифи дозволять медичним закладам перебувати на тому рівні, на якому вони є та допоможуть уникнути закриття або скорочень.

Вже на погодженні є відповідні нормативні документи по внесенню змін, щоб, як я й казав, у нас не було допущено фінансування менше, ніж було минулого року. Ці зміни, думаю, набудуть чинності з 1 липня і, відповідно, медичні заклади отримають відповідний фінансовий ресурс,

– заявив він.

За словами Степанова, міністерство вживатиме таких заходів до кінця 2020 року.

Також міністр розповів, що МОЗ розробляє план, як система охорони здоров’я функціонуватиме у 2021 році.

Нагадаємо, що раніше Степанов повідомляв, які напрямки медичної реформи будуть в пріоритеті: