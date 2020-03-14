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МОЗ інформуватиме українців про коронавірус через смс-повідомлення: деталі

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Українці отримуватимуть смс про коронавірус / pinterest.com

Міністерство охорони здоров’я буде інформувати українців про заходи боротьби з коронавірусом за допомогою смс-повідомлень.

Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабміну 14 березня, повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець розповів, що це будуть короткі й чіткі інструкції. У них пропишуть правила особистої гігієни та основні рекомендації для боротьби з коронавірусом.

Технічне виконання цього рішення прем’єр-міністр Денис Шмигаль поклав на Міністерство цифрової трансформації та Міністерство інфраструктури України, які проведуть переговори з операторами мобільних мереж.

В Україні до 3 квітня триває карантин через можливе поширення коронавірусу. Захворювання підтвердили у 3 людей: у двох жителів Чернівців та у померлої жінки з Житомирщини.

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Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Новини України Міністерство охорони здоров’я Коронавірус Covid-19 Лікування Новини політики
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