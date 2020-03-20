Навіть ведучі виходять у ефір в медичних масках, – українець про ситуацію у Чехії
Аби запобігти розповсюдженню коронавірусу Чехія ввела багато суворих обмежень. Зокрема там заборонили людям виходити з дому без масок. Чи дотримуються заходів карантину місцеві мешканці – читайте далі.
Про це у прямому ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів кореспондент "Радіо Свобода" Сергій Стеценко.
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Він повідомив, що станом на 20 березня в Чехії зафіксовано понад 750 випадків коронавірусу. Карантин у країні триває вже тиждень. Виходити на вулицю без маски – заборонено, штраф за порушення цього досягає 20 тисяч крон (майже 800 доларів).
У Чехії дефіцит медичних масок, як і в багатьох країнах світу. Купити їх зараз практично неможливо. Але 21 березня український літак доставить засоби захисту та тести на коронавірус,
– зазначив журналіст.
Й додав: як саме розподілятимуть вантаж, який прилетить з Китаю, поки не повідомляють. Стеценко підкреслив, що маски намагаються носити справді усі – на усіх токшоу, пресконференціях уряду про стан боротьби із поширенням інфекції й навіть під час ефірів на телебаченні.
Напередодні у Чехії ввели обмеження на відвідування крамниць. Пенсіонери зможуть скуплятися лише з 7:00 до 9:00. За словами Стеценка, заходити у ці години в магазини дозволено лише літнім людям та тим, хто їх супроводжує. Наприклад, волонтерам, які допомогають нести покупки.
Громадський транспорт тут не зупиняють. Щоправда, людей зовсім мало, всі вдягнені в масках. Потрібно мати якісь причини, аби вийти на вулицю – робота, закупи в супермеркатах чи аптеці. Також можна відвідувати родичів,
– пояснив він.
Журналіст також розповів, що наразі дозволені нетривалі прогулянки в парку та вигул собак. Обов'язково дотримуватися дистанції у 2 метра один від одиного. Триває заборона й на масові збори. Якщо поліція побачить скупчення великої групи людей, може попросити їх розійтися.
Коронавірус у Чехії: що відомо
- Перші випадки зараження коронавірусом у Чехії зафіксували 1 березня.
- Вже 10 березня заборонили усі спортивні, культурні, релігійні та мистецькі масові заходи, зупинили роботу навчальних закладів.
- Надзвичайний стан ввели у країні з 12 березня: вільне пересування людей у Празі та між містами без нагальної потреби заборонили.
- Кордони для іноземців закриті з 13 березня.