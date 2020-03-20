Навіть ведучі виходять у ефір в медичних масках, – українець про ситуацію у Чехії

Аби запобігти розповсюдженню коронавірусу Чехія ввела багато суворих обмежень. Зокрема там заборонили людям виходити з дому без масок. Чи дотримуються заходів карантину місцеві мешканці – читайте далі.

Про це у прямому ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів кореспондент "Радіо Свобода" Сергій Стеценко.

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Він повідомив, що станом на 20 березня в Чехії зафіксовано понад 750 випадків коронавірусу. Карантин у країні триває вже тиждень. Виходити на вулицю без маски – заборонено, штраф за порушення цього досягає 20 тисяч крон (майже 800 доларів).

У Чехії дефіцит медичних масок, як і в багатьох країнах світу. Купити їх зараз практично неможливо. Але 21 березня український літак доставить засоби захисту та тести на коронавірус,

– зазначив журналіст.

Й додав: як саме розподілятимуть вантаж, який прилетить з Китаю, поки не повідомляють. Стеценко підкреслив, що маски намагаються носити справді усі – на усіх токшоу, пресконференціях уряду про стан боротьби із поширенням інфекції й навіть під час ефірів на телебаченні.

Напередодні у Чехії ввели обмеження на відвідування крамниць. Пенсіонери зможуть скуплятися лише з 7:00 до 9:00. За словами Стеценка, заходити у ці години в магазини дозволено лише літнім людям та тим, хто їх супроводжує. Наприклад, волонтерам, які допомогають нести покупки.

Громадський транспорт тут не зупиняють. Щоправда, людей зовсім мало, всі вдягнені в масках. Потрібно мати якісь причини, аби вийти на вулицю – робота, закупи в супермеркатах чи аптеці. Також можна відвідувати родичів,

– пояснив він.

Журналіст також розповів, що наразі дозволені нетривалі прогулянки в парку та вигул собак. Обов'язково дотримуватися дистанції у 2 метра один від одиного. Триває заборона й на масові збори. Якщо поліція побачить скупчення великої групи людей, може попросити їх розійтися.

Коронавірус у Чехії: що відомо

Перші випадки зараження коронавірусом у Чехії зафіксували 1 березня.

Вже 10 березня заборонили усі спортивні, культурні, релігійні та мистецькі масові заходи, зупинили роботу навчальних закладів.

Надзвичайний стан ввели у країні з 12 березня: вільне пересування людей у Празі та між містами без нагальної потреби заборонили.

Кордони для іноземців закриті з 13 березня.



Суми штрафів за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу