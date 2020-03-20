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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      У Чехії протягом двох годин вранці скуплятися у магазині зможуть лише пенсіонери

      -
      У Чехії для літніх людей виділили окремий час на закупи

      Оскільки літні люди найвразливіші до нового виду коронавірусу, у Чехії ввели обмеження на відвідування крамниць. Так, для пенсіонерів діятимуть спеціальні години, під час яких інші покупці не зможуть потрапити до магазинів.

      Відвідувати продуктові магазини з 7:00 до 9:00 зможуть лише літні люди за 65 років. Про це новвоведення у Чехії повідомляє Радіо Свобода.

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      Молодшим за 65 років, окрім тих людей, які супроводжують пенсіонерів в разі, якщо самостійно пересуватися вони не можуть, вхід заборонений.

      Раніше в уряді вирішили, що з 20 березня старші люди зможуть відвідувати магазини без присутності інших із 10-ї ранку до полудня. Але цей час виявився незручним і для крамниць, і для пенсіонерів, тому після одного дня в такому режимі час змінили.

      Станом на ранок 20 березня у Чехії зафіксовано 694 випадки інфікування Covid-2019. Поки за весь час перебігу епідемії у Чехії немає жертв. Одужати вдалося трьом особам.

      Обмеження через коронавірус у Чехії

      • Перші випадки зараження коронавірусом у Чехії зафіксували 1 березня.
      • Вже 10 березня заборонили усі спортивні, культурні, релігійні та мистецькі масові заходи, зупинили роботу навчальних закладів.
      • З 12 березня ввели надзвичайний стан: вільне пересування людей у Празі та між містами без нагальної потреби заборонили.
      • Кордони для іноземців закриті з 13 березня.
      • З 19 березня у Чехії заборонено виходити з дому без медичної маски.
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Пенсія Коронавірус Covid-19 Чехія
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