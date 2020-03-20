У Чехії протягом двох годин вранці скуплятися у магазині зможуть лише пенсіонери

Оскільки літні люди найвразливіші до нового виду коронавірусу, у Чехії ввели обмеження на відвідування крамниць. Так, для пенсіонерів діятимуть спеціальні години, під час яких інші покупці не зможуть потрапити до магазинів.

Відвідувати продуктові магазини з 7:00 до 9:00 зможуть лише літні люди за 65 років. Про це новвоведення у Чехії повідомляє Радіо Свобода.

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Молодшим за 65 років, окрім тих людей, які супроводжують пенсіонерів в разі, якщо самостійно пересуватися вони не можуть, вхід заборонений.

Раніше в уряді вирішили, що з 20 березня старші люди зможуть відвідувати магазини без присутності інших із 10-ї ранку до полудня. Але цей час виявився незручним і для крамниць, і для пенсіонерів, тому після одного дня в такому режимі час змінили.

Станом на ранок 20 березня у Чехії зафіксовано 694 випадки інфікування Covid-2019. Поки за весь час перебігу епідемії у Чехії немає жертв. Одужати вдалося трьом особам.

Обмеження через коронавірус у Чехії