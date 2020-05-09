Не може бути ніякої "уровніловки", – Степанов розкритикував другий етап медреформи

Голова МОЗ Максим Степанов розкритикував другий етап медичної реформи і сказав, що це може призвести до "катастрофічного руйнування медицини в Україні".

Про це Степанов сказав на брифінгу у суботу, 9 травня.

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Голова МОЗ сказав, що проблема виникла через незбалансовану політику по тарифах. Він пояснив це на прикладі того, скільки держава виділяє грошей на одні пологи – близько 8 тисяч гривень. За його словами, тариф не може бути одним, тому що жінка може народжувати у різні способи – пологи з ускладненням, фізіологічні, кесареве.

Тариф не може бути один, не може бути ніякої "уровніловки", тому що різна сума коштів витрачається на те, щоб зробити ці пологи,

– заявив Максим Степанов.

Очільник МОЗ розповів, що вони проаналізували перинатальні центри і дізналися, що кількість ускладнених пологів є більшою, ніж фізіологічних. Відтак лікарні витрачають більше коштів, ніж на це розрахований тариф.

Цей обман, який був запропонований, так званими, фахівцями, які розрахували ці тарифи, він неприпустимий,

– додав Степанов.

Нагадаємо, ексочільниця МОЗ Уляна Супрун вважає, що Зеленський і Степанов захищають виключно власні політичні інтереси та статус-кво медичних еліт і фармацевтичної мафії, які давно існують у регіонах.

У чому полягає другий етап медреформи? З 1 квітня передбачено, що медичні заклади, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть фінансування за договором з НСЗУ.



Основним принципом реформи є " гроші йдуть за пацієнтом" – їх отримують ті заклади, які надають якісну допомогу (і, відповідно, куди ідуть багато пацієнтів). Це стосується і медичних працівників: чим більше людей до них звертається, тим вищою буде заробітна плата.

Супрун наголосила, що завдяки медреформі в Україні пацієнти мають отримувати дійсно безоплатну, безпечну і якісну меддопомогу, а кошти платників податків використовуватимуться ефективно і "йдуть за пацієнтом" в ті медзаклади та до тих лікарів, яких обирає сам пацієнт.

Пацієнт не повинен бути примушений йти у лікарню, в якій лікарі не мають відповідної кваліфікації, де не можна зробити необхідну діагностику, де робити операцію небезпечно. Бо в такому випадку — це не лікарня. Це просто будівля. І так не повинно бути,

– заявила ексголова МОЗ Уляна Супрун.

Тепер існує ризик скасування цих контрактів і повернення до старої системи – коли медичні заклади фактично отримували гроші за ліжкомісця, незважаючи на якість наданих послуг та, відповідно, кількість пацієнтів, які бажають там їх отримувати.

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