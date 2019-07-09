Підлітки рідше вживають канабіс, якщо він не заборонений законом: цікаве дослідження

Вчені з Державного університету Монтани, що у США, оприлюднили нове дослідження. Згідно з ним, підлітки з меншою ймовірністю вживатимуть канабіс, якщо цей наркотик легалізований.

Дослідження проводилися серед американських учнів старших класів у період з 1993 по 2017 рік. За ці роки загальний рівень споживання канабісу серед молоді зріс, але у штатах, де наркотик було легалізовано, показник впав, повідомили "ВВС Україна".

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До слова, у США вживання канабісу в медичних цілях наразі легалізовано у 33 штатах. Однак в усіх штатах без винятку канабіс лишається забороненим для неповнолітніх віком до 18 років. Однією з провідних ідей дослідження було показати, що легалізація канабісу не така вже погана річ, як її уявляє суспільство.



Де легалізована марихуана

За словами дослідників, легалізація наркотику призводить до того, що його починають продавати відкрито, у ліцензованих точках, де в підлітків можуть попросити документи, що підтвердять їх вік. А от у нелегальних дилерів таких питань не виникне. Окрім того, в ліцензованих точках продажу наркотик часто реалізують за вищою ціною.



Підлітки рідше вживають канабіс, якщо він не заборонений законом

Важливим є те, що зміни у споживанні наркотиків молоддю відбулися лише у тих штатах, де було легалізовано вживання марихуани в рекреаційних цілях, а не медичних. Результати дослідження збігаються з висновком іншої роботи, оприлюдненої наприкінці 2018 року. У ній йшлося, що після легалізації канабісу у штаті Вашингтон, рівень споживання цього наркотику серед підлітків впав.

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Водночас вони суперечать ще одному дослідженню 2018 року, що проводилося в штаті Колорадо: його результати кажуть про те, що після схвалення закону про легалізацію наркотику, рівень його споживання серед учнів шкіл не змінився.

Що відомо про легалізацію медичного канабісу?Канабіс застосовується під час лікування багатьох захворювань. Зокрема, рак, хвороба Альцгеймера, множинний склероз, епілепсія, ВІЛ. За словами в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, це нормальна світова практика. Українська асоціація медичного канабісу оцінює кількість потенційних споживачів у два мільйони людей. У березні 2019 року був розроблений законопроект про використання марихуани в медичних цілях. 15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроект №10313 щодо забезпечення фундаментального права особи на життя. Однак документ не був винесений не розгляд парламенту.

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