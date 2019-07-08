Легалізація медичного канабісу: програми партій, які йдуть у Раду

Як збираються найрейтинговіші кандидати-партії вирішувати нагальні проблеми українців? Зокрема, в Україні гостро стоїть питання легалізації медичної марихуани. Що про це думають партії, які лідирують у рейтингах.

До виборів залишилося вкрай мало часу. Пора визначатися, за кого віддати свій голос. Ми зібрали рейтинги і порахували, які партії згідно з соцопитуваннями можуть пройти у Раду. А також звернули увагу на партії з протилежними політичними ідеями, щоб охопити практично весь електорат. Ми задали кожній з цих партій важливі для суспільства питання. Разом з експертами проаналізували, чи зможуть партії виконати обіцянки.

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Одне з важливих питань, яке, втім, політики намагаються оминути на виборах – легалізація марихуани. Чи потрібно узаконювати канабіс і чому політики про це мовчать – далі в матеріалі 24 каналу.

Що відомо про властивості марихуани?

Канабіс застосовується під час лікування багатьох захворювань. Зокрема, рак, хвороба Альцгеймера, множинний склероз, епілепсія, ВІЛ. За словами в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, це нормальна світова практика. Українська асоціація медичного канабісу оцінює кількість потенційних споживачів в 2 мільйони чоловік.

У березні 2019 року був розроблений законопроект про використання марихуани в медичних цілях. 15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроект №10313 щодо забезпечення фундаментального права особи на життя. Однак документ не був винесений не розгляд парламенту.

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За словами народного депутата від "Самопомочі" Олени Сотник, ухвалення законопроекту зможе залучити до України іноземців та допоможе розвитку економіки.

Противники легалізації медичної марихуани зазначають, що регулярне і тривале використання призводить до функціональних змін мозку, підвищує ризик несприятливих наслідків для психічного здоров’я. Тому потрібно доопрацьовувати механізми застосування.

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Згідно опитування групи "Рейтинг", проведеного в травні, легалізацію медичної марихуани повністю підтримують 30% українців і частково 28%. Проти легалізації 33% опитаних українців. Найбільше ідею підтримують жителі Києва, чоловіки, люди молодшого віку і люди більш високого статку.

Треба відзначити, що багато українських політиків уникають відповіді на питання узаконення медичного канабісу.

Що говорять експерти про легалізацію медичного канабісу?

Дмитро Ісаєв, нейрофізіолог Інституту фізіології імені Богомольця

Коноплі – лікувальна рослина, що містять канабіноіди, які допомагають при цілий низці захворювань. Разом із хіміотерапією канабіноіди дають гарні результати при лікуванні раку. Також лікують низку неврологічних захворювань. Всесвітня організація здоров’я рекомендувала урядам усіх країн дозволити не психоактивні канабіноіди тим, хто хворіє на неврологічні розлади.

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На жаль, у коноплях присутній психоактивний канабіноід, через який у нас і заборонені ліки з коноплі. Хоча морфій і опіати – шкідливі на відміну від канабіноідів, які можуть замістити ці знеболювальні.

Але повністю забороняти ліки з коноплі – кримінал. Вони можуть полегшити перебіг хвороби багатьом людям. А противники кажуть: не можна, бо студент тоді зможе викурити косяк. Для коноплі, як і для інших хімікатів, треба розробити правила користування.

Україні потрібно почати свої дослідження, щоб не купувати ці ліки за кордоном за високими цінами. Треба, щоб ці ліки приносили користь людям і здобуток державі. Чим швидше за наших сусідів ми це зробимо, тим швидше експортуватимемо ці ліки.

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Немає сумнівів, що у нас легалізують ліки з коноплі. Це все поступово відбувається в багатьох країнах. Треба ухвалити в першому читанні той законопроект, який внесений до парламенту. Це буде першим важливим кроком. Дати людям надію, які чекають цих ліків. А потім його доопрацьовувати.

Хоча навколо легалізації іде політично-економічна гра. Монополія на ринку коноплі в Україні – мільярди гривень. Можливо, цей ринок просто ділять.

Андрій Вігірінський, політолог

З точки зору виборів і пріоритетів громадян – легалізація медичної марихуани – питання, яке не надто цікавить українців. У суспільстві сформований чіткий негативний стереотип щодо наркотиків і марихуани зокрема. І від цього відштовхуються політики. Це ж стосується проституції, ігрового бізнесу. Тому що "аморально". Водночас проституція, гральний бізнес і марихуана перебувають в напіввільному доступі.

Втім, щоб соціологічні дані були об’єктивними, для початку треба провести інформаційну кампанію про медичні властивості коноплі. Треба врахувати, що в багатьох країнах Заходу марихуана легалізована. З раціональної точки зору, якщо на Заході вважають ці ліки прогресивним засобом, чому тоді в Україні на це заборона? Просто потрібен закон, система обліку пацієнтів. Ті, хто цього потребує, отримують ліки. Ті, хто намагатиметься отримати рецепт незаконно, повинен бути притягнутий до відповідальності.

Як партії бачать шляхи узаконення марихуани?

"Слуга народу"

У програмі партії "Слуга народу" про легалізацію канабісу нічого не сказано. У партії президента обіцяють знищити фармакологічну мафію. Під час президентської кампанії Володимир Зеленський виступив за легалізацію в Україні медичної марихуани у вигляді крапель. Зеленський зазначив, що консультувався щодо цього питання з відомим лікарем Євгеном Комаровським.



Серед виборців "Слуги народу" багато прогресивної молоді

За словами Андрія Вігірінського, серед виборців "Слуги народу" багато молоді і людей середнього віку, які прогресивні у своїх поглядах. Тому в Зеленського можуть дозволити говорити про медичну марихуану.

"Опозиційна платформа – За життя!"

"Опозиційна платформа – За життя!" неодноразово висловлювалася проти медичної марихуани. Її лідер Юрій Бойко негативно відреагував на повідомлення в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун про користь медичного канабісу. На його думку, люди зараз не можуть дозволити собі навіть найпростіші ліки. А розповіді Супрун про легалізацію марихуани звучать, як відверте знущання.



"Опоплатформа" деструктивно критикує всі ініціативи Уляни Супрун

Андрій Вігірінський зауважує: виборці "Опоплатформи" – люди, яким за п’ятдесят років. Тобто ті, хто розуміє наркотики, як зло. У них сформована ментальна думка. До того ж, в "Опоплатформі" системно і деструктивно налаштовані проти Супрун. Це питання політтехнологій.

Партія "Голос"

Партія "Голос" обіцяє якісну і доступну медицину. Про легалізацію марихуани лідер політсили Святослав Вакарчук заявив, що в нас країна рівних прав і рівних можливостей. Щодо медичного канабісу Вакарчук вважає, що "все, що рятує життя людей або лікує їх, вимагає підтримки".



"Голос" орієнтується на молодь, яка не так категорично відноситься до марихуани

Вігірінський підкреслює: електорат "Голосу" – прогресивна молодь, вільна від стереотипів. Тому партія акцентує увагу на молоді і висловлюються за легалізацію медичної марихуани.

ВО "Батьківщина"

ВО "Батьківщина" і лідер партії Юлія Тимошенко старанно уникають відповіді на питання про легалізацію марихуани. Втім, один з учасників команди "Батьківщини" – екс-кандидат у президенти Валентин Наливайченко проти марихуани.



В "Батьківшині" не хочуть говорити про медичний канабіс, щоб не налякати виборців

За словами Андрія Вігірінського, в "Батьківщини" електорат – переважно люди із сформованим стереотипним мисленням щодо марихуани. Якщо вони почують про легалізацію наркотиків, то не зрозуміють Юлію Тимошенко.

"Об’єднання "Самопоміч"

Партія "Об’єднання "Самопоміч" переконана: медична марихуана дозволяє позбавити нелюдського болю важкохворих людей. Важкий біль і фізичні страждання таких хворих принижують їхню гідність. Держава зобов’язана гарантувати належну повагу до гідності таких важкохворих, зокрема через забезпечення належного доступу до знеболювальних засобів, одним з яких є лікарська марихуана. Водночас держава має гарантувати, що доступ до медичної марихуани мають отримати лише ті люди, які потребують її в лікувальних цілях.



"Самопоміч" за медичну марихуану, щоб полегшити біль важкохворим

Андрій Вігірінський підкреслює: "Самопоміч" позиціонує себе як прогресивна, прореформістська, проєвропейська партія. На Заході марихуана легалізована. Крім того, в "Самопомочі" змішаний виборець. Підтримуючи легалізацію канабісу, "Самопоміч" адресує це певній групі своїх виборців.

"Європейська Солідарність"

В "Європейській Солідарності" також уникають відповіді на питання про легалізацію медичної марихуани. На думку Вігірінського, у Порошенка та сама причина, що і в Юлії Тимошенко – такі заяви виборці сприймуть, мінімум, з пересторогою.



"Європейська Солідарність" боїться втратити електорат старшого віку

Як вважає Дмитро Ісаєв, якби прийняти відповідні закони (Порошенко міг би це зробити давно – "24"), за рік-два можна запустити ринок. Але потрібна державна програма, яка повинна сприяти розвитку цієї галузі.

"Сила і честь"

Партія "Сила і честь" обіцяє єдиний медичний простір як систему доступної, своєчасної, рівної та якісної медичної допомоги.



"Сила і честь" орієнтована на консервативного виборця, якіий проти легалізації канабісу

За словами Андрія Вігірінського, лідер партії Ігор Смешко орієнтується на консервативного виборця старшого віку. Тому обходить тему марихуани.

ВО "Свобода"

ВО "Свобода" категорично проти легалізації наркотиків і марихуани зокрема. Активісти партії неодноразово влаштовували сутички з прихильниками узаконення марихуани.



"Свобода" категорично проти марихуани

"Свобода" працює з націоналістичною ідеологією. Ця ідеологія передбачає здоровий і чистий дух у здоровому тілі. Україна в розумінні "Свободи" – у центрі всесвіту. І нічого не повинно затуманювати це сприйняття. Жодних наркотиків,

– зауважує Андрій Вігірінський.

Радикальна партія Олега Ляшка

У Радикальній парії проти легалізації медичного канабісу. Олег Ляшко з цього приводу заявив, що замість "легалізації наркоти" треба забезпечити онкохворих знеболювальними.



У Радикальній партії замість марихуани хочуть доступних знеболювальних

Як зауважує Вігірінський, Олег Ляшко – не лікар. Якщо медична практика свідчить про те, що у конкретних випадках ефективне знеболювальне саме марихуана, то йому доведеться змінювати позицію. Втім, Радикальна партія виступатиме проти наркотиків, оскільки багато її виборців проживають у сільській місцевості.

В Україні стереотипне сприйняття медичної марихуани, яку вважають шкідливою для здоров’я. Це наслідок певних ментальних поглядів, а також відсутності просвітницьких заходів. У чому винні влада і політики. Влада роками гальмувала легалізацію медичного канабісу, що могло б принести користь хворим і прибуток державі. Натомість закриває очі на майже вільний обіг важких наркотиків. Наступний парламент може легалізувати медичний канабіс з огляду на те, що "Слуга народу" матиме більшість. Втім за умови, що нова коаліція вважатиме це важливим питанням.