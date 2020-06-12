Післяпологова депресія – це форма психічного розладу (депресії), що виникає у жінок в період перших 6 тижнів після пологів. Але це, звичайно ж, зовсім не означає, що депресія не може виникнути у жінки пізніше. Або не у жінки, а й в чоловіка.

Але класифікація депресії буде інша. Може відрізнятися і процес лікування, тому його призначає тільки лікар, розповів психотерапевт Денис Закліцький, пише 24 канал.

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Чому виникає депресія у чоловіків після народження дитини

Чоловік після народження дитини також може зіткнутися з психічним розладом. Сприяти його виникнення можуть:

труднощі із зачаттям і / або важка вагітність мами його дитини – чоловіки теж відчувають переживання в подібних випадках;

ускладнені пологи, особливо якщо чоловік дізнається про це не після їх завершення, а фактично є спостерігачем – це переживання і почуття власного безсилля перед тим, що відбувається;

незвична нова роль батька – супутня доросла відповідальність після появи дитини;

втома – нерідко чоловікам доводиться більше працювати, щоб забезпечити сім'ю;

брак сну – зараз чоловіки стають більш залучені в догляд за дитиною, в тому числі й вночі;

інші життєві стрес-фактори – фінансові труднощі, проблеми в родині або на роботі, наприклад.



Народження дитини може викликати стрес / Фото unsplash

Причому, кажучи про психічний розлад в такому випадку, варто згадати не тільки депресію.

Так, наприклад, в період вагітності жінки або в процесі пологів, а також після них може виникнути психотравмуюча ситуація. Наприклад, несподівані стрімкі пологи, і, відповідно, переживання про свою жінку і дитину.