З початку пандемії в Китаї вперше не зареєстрували жодного симптомного випадку COVID-19

Від початку пандемії в КНР впродовж дня вперше не зареєстрували жодного симптомного випадку коронавірусу. Натомість у 28 людей виявили безсимптомний перебіг COVID-19.

23 травня материковий Китай вперше повідомив про відсутність хворих на коронавірус з симптомами, повідомляє Національна комісія охорони здоров'я Китаю.

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Станом на 23 травня у Китаї зареєстровано 79 симптомних хворих на коронавірус, натомість ще 390 пацієнтів не мають симптомів і просто перебувають під спостереженням лікарів.

Згідно з даними РНБО, за увесь час пандемії у Китаї виявили 84 081 випадок зараження коронавірусом. 17 332 людини одужали, натомість 4 638 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

До слова, у зв'язку з пандемією COVID-19 в Ухані заборонили продавати, купувати, їсти диких тварин та полювати на них. Адже найімовірніше, що розповсюдження нового коронавірусу почалося з міського ринку, де продавали диких тварин. Ця заборона триватиме щонайменше 5 років.