24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Породіллі після загального наркозу частіше відчувають післяпологову депресію: дослідження

24 Читать новость на русском
Післяпологова депресія / unsplash.com

Виявилось, що після пологів під загальним наркозом у жінок значно частіше виникає сильна післяпологова депресія, яка призводить до госпіталізації.

Загальна анестезія збільшує шанси післяпологової депресії, повідомляє Anesthesia and Analgesia.

До теми: Післяпологова депресія: як проявляється та чому її не можна ігнорувати

Дослідники вивчили виписки жінок, які піддавались кесаревому розтину у штаті Нью-Йорк з 2006 по 2013 рік. З 428 304 випадків, які обстежили фахівці, 34 356 жінок (8%) перебували під загальним наркозом під час пологів.

Річ у тім, що загальна анестезія спонукає до сну, тобто матері не можуть нічого побачити, відчути чи запам'ятати. Також загальний наркоз заважає породіллям побачити свою дитину відразу після народження.


Післяпологова депресія після наркозу / Unsplash

Дослідження показало, що 1158 жінок, які народжували під загальним наркозом (близько 3%), зазнали важкої післяпологової депресії, яка потребувала госпіталізації. Жінки, які перебували під загальною анестезією під час пологів, на 54% частіше страждали від післяпологової депресії й на 91% частіше думали про самогубство або самопошкодження, у порівнянні з тими, хто перебував під регіональною анестезією.

Автори запевняють – їхні висновки не обов'язково означають, що загальна анестезія викликає післяпологову депресію.

Ми не хочемо, щоб люди вірили в те, що загальна анестезія – це завжди погано. Це рятує в деяких ситуаціях, коли вам потрібен невідкладний розтин. Ми говоримо про те, що загальна анестезія не завжди добре, коли її можна уникнути,
– заявили дослідники.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Речницею нового керівника ОП Єрмака стане журналістка зі сфери моди, – ЗМІ
сьогодні
2628
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Психологія Вагітність і пологи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
10 лютого 15:04 Оскар-2020: усі головні нагороди отримали вегетаріанці
Анастасія Манюхіна 1541
9 лютого 17:43 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 8309
7 лютого 16:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза 1614
6 лютого 18:00 Жіноче обрізання: як та для чого знущаються над тілом та чому це неприпустимо
Анастасія Кушпіт 5782
4 лютого 16:47 Як не захворіти на рак: поради провідного онколога
Олександр Бевза 19100
Новини
Більше новин
Залиште відгук