Породіллі після загального наркозу частіше відчувають післяпологову депресію: дослідження

Виявилось, що після пологів під загальним наркозом у жінок значно частіше виникає сильна післяпологова депресія, яка призводить до госпіталізації.

Загальна анестезія збільшує шанси післяпологової депресії, повідомляє Anesthesia and Analgesia.

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Дослідники вивчили виписки жінок, які піддавались кесаревому розтину у штаті Нью-Йорк з 2006 по 2013 рік. З 428 304 випадків, які обстежили фахівці, 34 356 жінок (8%) перебували під загальним наркозом під час пологів.

Річ у тім, що загальна анестезія спонукає до сну, тобто матері не можуть нічого побачити, відчути чи запам'ятати. Також загальний наркоз заважає породіллям побачити свою дитину відразу після народження.



Післяпологова депресія після наркозу / Unsplash



Дослідження показало, що 1158 жінок, які народжували під загальним наркозом (близько 3%), зазнали важкої післяпологової депресії, яка потребувала госпіталізації. Жінки, які перебували під загальною анестезією під час пологів, на 54% частіше страждали від післяпологової депресії й на 91% частіше думали про самогубство або самопошкодження, у порівнянні з тими, хто перебував під регіональною анестезією.

Автори запевняють – їхні висновки не обов'язково означають, що загальна анестезія викликає післяпологову депресію.

Ми не хочемо, щоб люди вірили в те, що загальна анестезія – це завжди погано. Це рятує в деяких ситуаціях, коли вам потрібен невідкладний розтин. Ми говоримо про те, що загальна анестезія не завжди добре, коли її можна уникнути,

– заявили дослідники.

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