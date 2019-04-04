Правильне харчування – це недорого та смачно: відома фітнес-тренер пояснила чому

607 Читать новость на русском
Чому правильне харчування – це не дорого та смачно
Чому правильне харчування – це не дорого та смачно / unsplash.com

Як часто ми чуємо про здорове харчування від дієтологів. Проте деякі люди і досі вважають, що такий раціон по кишені далеко не всім.

Звісно, якщо говорити про суперфуди – насіння чіа, ягоди годжі, кіноа, шпинат – то такий тип харчування буде не з дешевих.

Читайте також: Якими звичними продуктами замінити суперфуди: відповідь дієтолога

Фітнес-тренер Марина Боржемская-Узелкова переконує, що правильне харчування це не так дорого, не огидно та й приготування не займає багато часу.

Якщо дотримуватися трьох правил, тоді правильне харчування вам сподобається

Причина №1. "Здорово" не є синонімом до слова "дорого".

Для правильного харчування достатньо тих продуктів, якими Ви щодня заповнюєте свій холодильник і використовуєте в приготуванні. Але, в правильному поєднанні і часі вживання.

Єдине, на чому не варто економити – зелень. Можна купувати будь-яку, але її має бути багато.

Причина №2. Спосіб приготування

Зрозуміло, що смажений на соняшниковій рафінованій олії стейк не принесе користі. А якщо ви використовуєте червоне м'ясо, то це може збільшити ризики серцево-судинних хвороб. Найкраще овочі та м'ясо запікати, проварювати. До прикладу, шматок м'яса можна запекти, як і гриби.

Найкраще овочі та м'ясо запікати
Найкраще овочі та м'ясо запікати

Причина №3. Час на приготування

Якщо ж говорити про правильні рецепти страв, то вони не потребують тривалого часу для приготування. До прикладу, овочі на пару можна приготувати за 15-20 хвилин. Тим більше, не потрібно засмажувати до хрустких скоринок, які є дуже шкідливими.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Чому Смешко набрав так багато голосів на виборах: відповідь Рибачука
сьогодні
5169
Теги: Новини LifeStyle Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Серцево-судинні захворювання
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
2 квітня 10:51 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач 4979
Все про лімфому: основні симптоми, лікування та профілактика
1 квітня 21:41 Все про лімфому: основні симптоми, лікування та профілактика
Олександр Бевза 4049
Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
31 березня 17:41 Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
Олександр Бевза 4709
Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
31 березня 10:30 Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
Олександр Бевза 1192
Як виявити рак на ранніх стадіях: календар обстежень
28 березня 21:41 Як виявити рак на ранніх стадіях: календар обстежень
2347
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук