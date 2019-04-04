Правильне харчування – це недорого та смачно: відома фітнес-тренер пояснила чому

Як часто ми чуємо про здорове харчування від дієтологів. Проте деякі люди і досі вважають, що такий раціон по кишені далеко не всім.

Звісно, якщо говорити про суперфуди – насіння чіа, ягоди годжі, кіноа, шпинат – то такий тип харчування буде не з дешевих.

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Фітнес-тренер Марина Боржемская-Узелкова переконує, що правильне харчування це не так дорого, не огидно та й приготування не займає багато часу.

Якщо дотримуватися трьох правил, тоді правильне харчування вам сподобається

Причина №1. "Здорово" не є синонімом до слова "дорого".

Для правильного харчування достатньо тих продуктів, якими Ви щодня заповнюєте свій холодильник і використовуєте в приготуванні. Але, в правильному поєднанні і часі вживання.

Єдине, на чому не варто економити – зелень. Можна купувати будь-яку, але її має бути багато.

Причина №2. Спосіб приготування

Зрозуміло, що смажений на соняшниковій рафінованій олії стейк не принесе користі. А якщо ви використовуєте червоне м'ясо, то це може збільшити ризики серцево-судинних хвороб. Найкраще овочі та м'ясо запікати, проварювати. До прикладу, шматок м'яса можна запекти, як і гриби.



Найкраще овочі та м'ясо запікати

Причина №3. Час на приготування

Якщо ж говорити про правильні рецепти страв, то вони не потребують тривалого часу для приготування. До прикладу, овочі на пару можна приготувати за 15-20 хвилин. Тим більше, не потрібно засмажувати до хрустких скоринок, які є дуже шкідливими.

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