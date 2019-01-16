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      Якими звичними продуктами замінити суперфуди: відповідь дієтолога

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      Замість насіння чіа вживайте насіння льону
      Замість насіння чіа вживайте насіння льону / charliefoundation.org

      Насіння чіа, ягоди годжі, кіноа, шпинат – про ці суперфуди більшість людей вже чули. Проте ціни на них значно вищі, ніж на звичні продукти.

      Дієтолог Михайло Гаврилов розповів, чим можна їх замінити.

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      Замість кіноа вживайте гречку

      Прихильники безглютенової дієти обожнюють кіноа, хоча є більш звичний варіант – гречка. У неї низький глікемічний індекс і вона відмінно підходить для основних страв. А її насіння – джерело ензимів і протеїнів.

      Замість кіноа вживайте гречку
      Замість кіноа вживайте гречку

      На заміну шпинату – щавель

      Для тих, кому шпинат з якихось причини не доступним, є альтернатива з городу – щавель. А високий вміст клітковини, вітамінів B і K, марганцю і лютеїну робить його гідним конкурентом шпинату.

      Замість ягодів годжі – шипшина

      Ягоди годжі справді мають чудодійні властивості спалювати зайві калорії. Проте насправді, в них немає речовин, що володіють цим ефектом. Зате вони багаті вітамінами А, С, Е, групи B і антиоксидантами. Ними і багата шипшина.

      Заміність насіння чіа на насіння льону

      Насіння чіа дійсно багаті поліненасиченими жирними кислотами, а ось засвоюються вони не дуже. Зовсім інша справа насіння льону.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Пошла вторая волна популярности заморских суперфудов таких, как семена чиа, ягоды асаи, киноа. Эти продукты действительно полезны, но цены на них намного выше местных продуктов. Стоит ли переплачивать‍♀ Ставьте я расскажу, чем заменить экзотические популярные суперфуды и не разориться. ⠀ Киноа VS гречка. Приверженцы безглютеновой диеты боготворят киноа, хотя есть более привычный вариант - гречка. У нее низкий гликемический индекс и она отлично подходит для основных блюд. А ее семена — кладезь энзимов и протеинов. ⠀ Ягоды годжи VS шиповник. Ягодам годжи приписали чудодейственное свойство сжигать лишние калории. Но на самом деле, в них нет веществ, обладающих этим эффектом. Зато они богаты витаминами А, С, Е, группы В и антиоксидантами. Но ими же богат и шиповник. ⠀ Семена чиа VS льна. Семена чиа действительно богаты полиненасыщенными жирными кислотами, а вот усваиваются они не очень. Иное дело семена льна. ⠀ Шпинат VS щавель. Я очень люблю шпинат. Но для тех, кому этот продукт по какой-то причине не доступен, есть альтернатива с огорода - щавель. А высокое содержание клетчатки, витаминов B и К, марганца и лютеина делает его достойным конкурентом шпината ⠀ Давайте дополним копилку русских суперфудов: пишите свои варианты в комментарияхКакие из отечественных полезных продуктов (ягоды, семена, овощи – все, что угодно) вы покупаете или выращиваете ⠀ #ДокторГаврилов #DoctorGavrilov

      A post shared by Врач-психотерапевт, диетолог (@doctorgavrilov) on

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      Теги: Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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