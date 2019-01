Якими звичними продуктами замінити суперфуди: відповідь дієтолога

Пошла вторая волна популярности заморских суперфудов таких, как семена чиа, ягоды асаи, киноа. Эти продукты действительно полезны, но цены на них намного выше местных продуктов. Стоит ли переплачивать‍♀ Ставьте я расскажу, чем заменить экзотические популярные суперфуды и не разориться. ⠀ Киноа VS гречка. Приверженцы безглютеновой диеты боготворят киноа, хотя есть более привычный вариант - гречка. У нее низкий гликемический индекс и она отлично подходит для основных блюд. А ее семена — кладезь энзимов и протеинов. ⠀ Ягоды годжи VS шиповник. Ягодам годжи приписали чудодейственное свойство сжигать лишние калории. Но на самом деле, в них нет веществ, обладающих этим эффектом. Зато они богаты витаминами А, С, Е, группы В и антиоксидантами. Но ими же богат и шиповник. ⠀ Семена чиа VS льна. Семена чиа действительно богаты полиненасыщенными жирными кислотами, а вот усваиваются они не очень. Иное дело семена льна. ⠀ Шпинат VS щавель. Я очень люблю шпинат. Но для тех, кому этот продукт по какой-то причине не доступен, есть альтернатива с огорода - щавель. А высокое содержание клетчатки, витаминов B и К, марганца и лютеина делает его достойным конкурентом шпината ⠀ Давайте дополним копилку русских суперфудов: пишите свои варианты в комментарияхКакие из отечественных полезных продуктов (ягоды, семена, овощи – все, что угодно) вы покупаете или выращиваете ⠀ #ДокторГаврилов #DoctorGavrilov

