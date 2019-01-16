Якими звичними продуктами замінити суперфуди: відповідь дієтолога

Насіння чіа, ягоди годжі, кіноа, шпинат – про ці суперфуди більшість людей вже чули. Проте ціни на них значно вищі, ніж на звичні продукти.

Дієтолог Михайло Гаврилов розповів, чим можна їх замінити.

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Замість кіноа вживайте гречку

Прихильники безглютенової дієти обожнюють кіноа, хоча є більш звичний варіант – гречка. У неї низький глікемічний індекс і вона відмінно підходить для основних страв. А її насіння – джерело ензимів і протеїнів.



Замість кіноа вживайте гречку

На заміну шпинату – щавель

Для тих, кому шпинат з якихось причини не доступним, є альтернатива з городу – щавель. А високий вміст клітковини, вітамінів B і K, марганцю і лютеїну робить його гідним конкурентом шпинату.

Замість ягодів годжі – шипшина

Ягоди годжі справді мають чудодійні властивості спалювати зайві калорії. Проте насправді, в них немає речовин, що володіють цим ефектом. Зате вони багаті вітамінами А, С, Е, групи B і антиоксидантами. Ними і багата шипшина.

Заміність насіння чіа на насіння льону

Насіння чіа дійсно багаті поліненасиченими жирними кислотами, а ось засвоюються вони не дуже. Зовсім інша справа насіння льону.

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