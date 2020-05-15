При видиху вірус тримається в повітрі 14 хвилин: дослідження

Нове дослідження доводить, що дихальні краплі, які виділяють люди під час звичайної розмови є основним шляхом передачі коронавірусу особливу небезпеку вони становлять в приміщенні.

Тисячі крапель можуть залишатися в повітрі впродовж восьми – чотирнадцяти хвилин, підрахували вчені з Університету Пенсільванії, пише The New York Times.

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Маски захищають від зараження

Дослідження пояснює, як люди з легким або безсимптомним перебігом COVID-19 можуть заразити сотні людей в громадських місцях, зокрема в офісі, будинках для людей похилого віку, круїзних лайнерах, супермаркетах чи інших приміщеннях, які погано вентилюються.

Дослідження відтворили в реальних умовах, попри це дослідники досі достеменно не знають, скільки вірусу достатньо, аби один хворий передав інфекцію іншому.

Потреба обов'язкового носіння масок, як запобіжного заходу є безумовною.

Дослідники вивчили, що коронавірус найчастіше передається від людини до людини через дихальні краплі. Ці маленькі краплі мають тенденцію падати на землю в межах декількох метрів від людини, яка їх випускає.



Під час розмови з хворим, ризики заразитися коронавірусом найвищі / Фото Unsplash

Краплі з вірусом можуть бути на поверхнях

Звісно, вони можуть опинитися на поверхні, потім люди можуть доторкнутися до вірусних частинок і перенести їх на обличчя. Але більшість крапель з вірусом залишаються в повітрі впродовж кількох хвилин і саме в той час людина, котра проходить поруч може вдихати їх.

Щоб вивчити, скільки крапель утворюється під час звичайної розмови, вчені Університету Пенсільванії, які вивчають рух біологічних молекул в організмі людини, провели експеримент із добровольцями, яких попросили просто говорити у відкритий кінець картонної коробки, в той час дослідники просвічували її внутрішню частину зеленими лазерами і відстежували спалахи крапель.

Таке сканування показало, що під час розмови люди "виприскують" близько 2600 маленьких крапельок на секунду.

Скільки крапель вірусу людина "виділяє" під час розмови

Далі дослідники спрогнозували кількість і розмір крапель, вироблених в різних обсягах, на основі попередніх досліджень і таким чином визначили скільки вірусу пацієнти з COVID-19 виділяють під час звичайної розмови.

Ґрунтуючись на цих знаннях, дослідники підрахували, що під час однієї хвилини розмови, хворий виділяє мінімум 1000 крапель, які містять вірус.

Вчені також довели, що хоча краплі починають стискатися від зневоднення, в повітрі вони все ще можуть коливатися впродовж 8−14 хвилин.

Дослідники визнали, що експеримент проводився в контрольованому середовищі з застійним повітрям, який може не показувати того, що відбувається в приміщеннях з хорошою вентиляцією.

Але дослідження підтверджує важливість носіння масок під час соціальних контактів.

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