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Причини ранньої сивини: чому вона може виникнути та що робити

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Чому виникає рання сивина
Чому виникає рання сивина / univision.com

Деякі люди починають сивіти занадто рано – декого це турбує, а дехто навпаки вважає ранню сивину своєю родзинкою. Відтак, це сигнал організму, який не варто ігнорувати, адже іноді рання сивина може свідчити про проблеми зі здоров'ям.

Сивина виникає внаслідок відсутності в волоссі пігменту – меланіну, який синтезується в меланоцитах, повідомляє sviy.doc.

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Сивина буває двох видів, а саме: фізіологічна, яка виникає внаслідок старіння організму, а також патологічна. В останньому випадку сивина виникає в результаті окисного стресу та перенесених захворювань. Варто зазначити, що причина ранньої сивини може бути генетичною. 


Рання сивина може свідчити про наявність аутоімунних захворювань / Фото: medic.ua

Які фактори прискорюють появу сивини:

  • Окисний стрес, який пригнічує синтез меланіну. Він виникає внаслідок накопичення перекису водню, який не розщеплюється через зниження активності ферменту каталази;
  • Гіпотиреоз (недостатність Т3 або Т4, які посилюють меланогенез, впливаючи на фолікули);
  • Дефіцит заліза, міді, вітаміну D3 і вітаміну В, кальцію та цинку;
  • Куріння;
  • Аутоімунні захворювання;
  • Стрес.⠀

На жаль, ефективних методів лікування сивини не існує. Відтак, найкращим методом відтермінувати її – дотримуватися заходів профілактики та слідкувати за станом свого фізичного та психологічного здоров'я.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Лікування Здоров'я Медицина Профілактика захворювань Краса Новини Здоров'я
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