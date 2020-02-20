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Протестувальники закидали камінням автобус, що віз евакуйованих з Китаю

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Евакуація з Уханя: Нові Санжари / Фото з Facebook / Олександр Махов

Ввечері 20 лютого пасажири та члени екіпажу прибули до санаторію "Нові Санжари". Деякі вікна в автобусах розбиті, й журналіст Олександр Махов розповів, що це результат дій протестувальників.

Олександр Махов – єдиний журналіст, який спостерігав за евакуацією людей з Уханя зсередини. Відтак, він став очевидцем того, що відбувалось.

До теми: Автобус з евакуйованими з Уханя прибув до санаторію "Нові Санжари": фото

Протестувальники розбили вікна в автобусі. Закидали камінням нашу групу,
– заявив Олександр Махов. 

На щастя, ні пасажири, ні члени екіпажу не постраждали. 


Протестувальники розбили вікна в автобусах / Олександр Махов

Громадянка України, яка теж вирушила на карантин після евакуації, показала фото дверей автобусу – розбиті вщент. Дівчина подякувала землякам за "гостинність".


Реакція евакуйованих на дії українців / Instagram

Коротко про евакуацію людей з Уханя

  • 20 лютого літак SkyUp зупинився в Києві на дозаправку, після чого полетів до Харкова.
  • З Харкова евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.
  • В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.
  • На карантин пішли не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.
  • Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестували проти рішення влади й проти заселення евакуйованих в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.
  • Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.
  • У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.
  • Медцентру забезпечена постійна охорона.

Автобуси з евакуйованими заїжджають на територію обсервації: відео

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Протести Новини Полтави Повернення українців з Китаю Коронавірус 2020 Сутички Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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