Серед українських підлітків зростає залежність від алкоголю, наркотиків та соціальних мереж

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Серед українських підлітків зростає залежність від алкоголю, наркотиків та соціальних мереж
/ Unsplash

За даними ЮНІСЕФ, 50% українських підлітків мають досвід куріння, 86% вживали алкоголь і 18% пробували наркотики.

Також більш ніж половина підлітків проводять у соціальних мережах понад 4 годин, повідомляє прес-центр Дитячого фонду ООН в Україні

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Починаючи з 1995, дослідження про тенденцію шкідливих звичок серед підлітків проводиться в нашій країні кожні 4 роки.

Більша частина учасників опитування розповіли, що без зайвих зусиль можуть дістати пиво, вино або слабоалкогольні напої.

Сумним фактом є й те, що за останні чотири роки популярність на наркотичні речовини серед неповнолітніх значно зросла – з 12,7% до 18,1%.

  • Кожен п’ятий підліток курить сигарети щодня
  • 6,7% підлітків мають залежність від азартних ігор.
  • Кожен десятий підліток став жертвою булінгу за останні кілька місяців.
  • 30% підлітків не вважають булінг проблемою.
  • Кожен п'ятий підліток щотижня вживає алкоголь.
 
Лотта Сільвандер – голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.
“Добробут підлітків є визначальним для нашого майбутнього. Результати опитування про вживання шкідливих речовин та різного роду залежностей спонукають нас критично оцінити соціальне середовище підлітків.”

Проте є й позитивні зрушення, адже в порівнянні з 2017 роком частка підлітків, яка не стикалась з булінгом за останні 2-3 місяці, зросла з 38% до 57%.

А ще кількість курців серед неповнолітніх з 2003 року зменшилась на 20% – нині їх кількість складає 50%.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Діти дослідження Діти і неповнолітні ЮНІСЕФ
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