Серед українських підлітків зростає залежність від алкоголю, наркотиків та соціальних мереж

За даними ЮНІСЕФ, 50% українських підлітків мають досвід куріння, 86% вживали алкоголь і 18% пробували наркотики.

Також більш ніж половина підлітків проводять у соціальних мережах понад 4 годин, повідомляє прес-центр Дитячого фонду ООН в Україні.

Читайте також: Моторошні дані: Україна – лідер за смертністю матерів та немовлят

Починаючи з 1995, дослідження про тенденцію шкідливих звичок серед підлітків проводиться в нашій країні кожні 4 роки.

Більша частина учасників опитування розповіли, що без зайвих зусиль можуть дістати пиво, вино або слабоалкогольні напої.

Сумним фактом є й те, що за останні чотири роки популярність на наркотичні речовини серед неповнолітніх значно зросла – з 12,7% до 18,1%.

Кожен п’ятий підліток курить сигарети щодня

6,7% підлітків мають залежність від азартних ігор.

Кожен десятий підліток став жертвою булінгу за останні кілька місяців.

30% підлітків не вважають булінг проблемою.

Кожен п'ятий підліток щотижня вживає алкоголь.

Лотта Сільвандер – голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні. “Добробут підлітків є визначальним для нашого майбутнього. Результати опитування про вживання шкідливих речовин та різного роду залежностей спонукають нас критично оцінити соціальне середовище підлітків.”

Проте є й позитивні зрушення, адже в порівнянні з 2017 роком частка підлітків, яка не стикалась з булінгом за останні 2-3 місяці, зросла з 38% до 57%.

А ще кількість курців серед неповнолітніх з 2003 року зменшилась на 20% – нині їх кількість складає 50%.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.