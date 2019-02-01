Щасливий, бо не маю сторінки у Facebook: цікаве дослідження

Вчені зі Стенфордського університету провели дослідження за участі 2844 американських користувачів Facebook, частину з яких попросили видалити свої акаунти на час проміжних виборів.

До кінця експерименту учасники відчули себе щасливішими, стали проводити менше часу в соціальних мережах і більше – з родиною й друзями. Також зменшилася поляризація політичних настроїв та інформованість про події у світі.

Читайте також: В Facebook зізналися, що шпигують за підлітками: деталі

Поява соціальних мереж зробила спілкування між людьми набагато простішим; крім того, стало простіше підтримувати власні інтереси і дізнаватися новини за допомогою стрічки, створеної під кожного користувача, і тематичних співтовариств. Тим не менш, спрощення доступу до соціальних мереж після появи смартфонів і інших портативних гаджетів може призвести до того, що користувачі проводять в них надто багато часу.

Відмова від соціальних мереж корисна?

Це, в свою чергу, піднімає важливі питання про можливий негативний вплив соціальних мереж. Так, минулої осені вчені провели пілотне дослідження на вибірці в 143 людини, за допомогою якої показали, що скорочення часу, який користувачі проводять в популярних соцмережах, зменшує симптоми депресії та рятує від самотності. Негативний ефект від соцмереж може посилюватися під час важливих соціальних подій, наприклад, виборів або нестабільної політичної обстановки.

У новій роботі вчені зі Стенфордського університету під керівництвом Ханта Еллкотта вирішили вивчити вплив соцмереж на життя користувачів із США під час проміжних виборів до Конгресу, які пройшли в листопаді 2018 року. Для цього вони за допомогою реклами в Facebook зібрали групу з 2844 добровольців, які виявили бажання на чотири тижні деактивувати свій акаунт за менш ніж 100 доларів, а їх, у свою чергу, вибрали з більшої вибірки людей, які відгукнулися на оголошення.

З них потім дослідники випадково вибрали 58 відсотків і попросили їх на місяць, що передує даті закінчення виборів, видалити свої акаунти. Половині з цієї групи, знову ж обраної у випадковому порядку до кінця експерименту заплатили гроші, а половині ні. Протягом чотирьох тижнів дослідники стежили за станом учасників за допомогою онлайн- та смс-опитувань, а також контролюючи їх активність у Facebook і Twitter.

Читайте також: Соцмережі "видурюють" у користувачів все більше особистої інформації: дослідження

Крім того, учасників опитували на предмет того, як вони проводять вільний час без соцмережі, скільки спілкуються з близькими, а також звідки отримують новини і наскільки вони зацікавлені в політичному житті країни.



Під час дослідження лише два відсотки учасників, які потрапили в експериментальну вибірку, заново активували свої акаунти. До кінця експерименту вчені виявили як позитивні, так і негативні ефекти деактивації аккаунта: учасники стали менше часу проводити в інших соціальних мережах і більше часу з сім'єю і друзями, покращився їх психічний стан, але разом із тим, вони стали менш інформовані про те, що відбувається в країні та світі.

Автори роботи зазначають, що після експерименту учасники стали менше часу проводити в соцмережі, а те, що велика кількість користувачів були згодні деактивувати свої акаунти за гроші, говорить про те, що вони розуміють можливий негативний вплив, який чинить на них час, проведений в Facebook. Перепублікація доступна на сайті університету, про це повідомляє N+1.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно