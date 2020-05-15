Скандал з неефективними українськими тестами: виробник нестиме кримінальну відповідальність

ПЛР-тести українського виробництва від фірми "Укргентех" визнали неефективними. У разі, якщо виробник підробив дані у документах, його чекає відповідальність перед законом.

На ринок ці тест-системи потрапили після висновку Державної служби з контролю за лікарськими засобами. Про це заявив Максим Степанов на щоденному брифінгу, пише 24 канал.

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Допуск на продаж і відповідно, використання дали на основі документів. Як сказав Степанов, була надана інформція про проходження випробувань.

Після налаштування лабораторій і техніки під ці ПЛР-тести, у більшості українських міст не було проблем. Проте, все ж виникли вони у київській референс-лабораторії. Після цього Центр громадського здоров'я МОЗ забракував їх.

Важливий нюанс. Під час перевірки технологи встановили, що чутливість і специфічність тестів не відповідає значенню, які були заявлені виробником. Небезпека у тому, що тести могли показувати негативне значення, тоді коли досліджуваний матеріал містив коронавірус.

Наразі Держлікслужба, яка і видавала дозвіл на використання тестів, проводить позапланову перевірку і передала ці ПЛР-тести в незалежну лабораторію. Після відповідних звітів, буде ухвалене рішення. У разі доведення підробки даних у сертифікаційній документації, виробник нестиме відповідальність. Зокрема і кримінальну.

Виробник несе повну відповідальність за використання цих систем, зокрема і кримінальну,

– підкреслив зрештою Степанов.