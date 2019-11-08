Скільки часу можна зберігати відкриті ліки

Переважна більшість з нас тримає відкриті ліки роками. Термін придатності препаратів після розпакування значно скорочується, а вживати протерміновані ліки вкрай небезпечно, адже при неналежних умовах зберігання вони можуть перетворитися в отруту.

Про те, скільки часу потрібно зберігати відкриті лікарські препарати розповіла провізорка та блогерка Ольга Мельник.

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Терміни зберігання відкритих ліків

Ємність з таблетками або капсулами можна зберігати близько 12 місяців;

можна зберігати близько Рідини для зовнішнього застосування , наприклад полоскання, спреї та краплі в горло чи ніс зберігаються до 6 місяців ;

, наприклад полоскання, спреї та краплі в горло чи ніс зберігаються до ; Туби з маззю чи гелем – не більше ніж 6 місяців ;

– не більше ніж ; Баночки з маззю бажано зберігати до 3 місяців ;

бажано зберігати ; Лікарські креми можна зберігати не більш ніж місяць ;

можна зберігати не більш ніж ; Відкриті сиропи та мікстури зберігаються від 3 до 6 місяців ;

зберігаються ; Засоби для очей зберігаються до 28 днів ;

зберігаються ; Засоби для вух – максимум 1 місяць ;

– максимум ; Відкриті ампули з оральним розчином зберігаються 24 години, на відміну від ампул для ін'єкцій, які потрібно одразу викинути, адже їх взагалі не можна тримати відкритими;



Вживати протерміновані ліки – небезпечно для вашого здоров'я / фото: Unsplash

Ольга Мельник – провізорка “Терміни зберігання відкритих ліків – не маркетинговий хід, а ваша безпека. Не ставте експерименти на собі чи своїх дітях.”

Також провізорка дала пораду – записуйте дату відкриття ліків на упаковці.

Це поради на випадок, якщо інструкція та коробочка втрачена. Вищевказані терміни – орієнтовні, тому найкращим варіантом є перевірити цю інформацію в інструкції.

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