Скільки українців помирають від раку: страшна статистика

Онколог Кирил Бурмич

“З кожним роком ці дані тільки погіршуються. Основна причина в тому, що українці найчастіше звертаються по допомогу вже на III-IV стадіях захворювання, коли лікування стає дуже трудомістким, дорогим і не гарантує результату. При цьому успіх лікування на I-II стадіях – вищий 90%”.