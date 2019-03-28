Скільки українців помирають від раку: страшна статистика

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Скільки людей помирає від раку в Україні - статистика
Скільки українців хворіють на рак / pixabay.com

Згідно з статистичними даними МОЗ, в Україні понад 1 мільйонів хворих на рак, щодня реєструється 450 нових випадків онкозахворювань.

Про це на прес-конференції з нагоди відкриття онкологічного центру "Добробут" Здоров'ю 24 розповіли онколог Кирило Бурмич та медичний директор із дорослого населення Тетяна Анікєєва.

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  • Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань.
  • Щорічно 140 тисяч українців дізнаються, що у них рак.
  • Щодня 450 українців дізнаються, що у них виявлена злоякісна пухлина (20 осіб на годину). З них 250 помирають (10 людей на годину).
  • Щороку від раку помирають близько 90 тисяч українців, 35% – люди працездатного віку.
  • Ризик розвитку онкологічних захворювань складає 27,7% для чоловіків 18,5% для жінок. Злоякісні новоутворення вражають в Україні кожного четвертого чоловіка і кожну шосту жінку.
  • За розрахунками ВООЗ, до 2020 року кількість людей, які вперше захворіють на рак в Україні буде більше 200 тисяч.
  • 30% випадків смерті від раку обумовлена 5 основними джерелами ризику: високий індекс маси тіла, низький рівень споживання фруктів і овочів, відсутність фізичної активності, вживання тютюну, вживання алкоголю. 
 
Онколог Кирил Бурмич
“З кожним роком ці дані тільки погіршуються. Основна причина в тому, що українці найчастіше звертаються по допомогу вже на III-IV стадіях захворювання, коли лікування стає дуже трудомістким, дорогим і не гарантує результату. При цьому успіх лікування на I-II стадіях – вищий 90%”.

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Теги: Лікування Здоров'я Онкозахворювання Статті Публікації Медицина Профілактика захворювань Новини Здоров'я
Джерело: Здоров'я 24
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