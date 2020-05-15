Словенія оголосила про кінець епідемії коронавірусу

Влада Словенії оголосила про перемогу над коронавірусом. З початку пандемії у країні виявили 1 465 випадків COVID-19, досі хворіють 1 092 людини.

Статистика захворювання

Епідемію Словенія оголосила 12 березня. Як повідомив словенський прем'єр-міністр Янез Янша, у країні зараз – найбільш сприятлива епідеміологічна ситуація у всій Європі, незважаючи на те, що Словенія межує з Італією, пише Euractiv.

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З майже півтори тисячі випадків коронавірусу у Словенії 103 виявились летальними. За останню добу діагноз COVID-19 підтвердили лише в однієї людини.

Заходи безпеки у Словенії

У країні, проте, не нехтуватимуть правилами безпеки. Зокрема, щонайменше до кінця місяця діятиме масковий режим у громадських місцях, людей просять дотримуватись соціальної дистанції, а також досі під забороною масові зібрання.

Щодо в’їзду іноземців на словенську територію, то на громадян країн, що не належать до ЄС, чекає двотижневий карантин. Людей з симптомами коронавірусу до Словенії не впускатимуть взагалі.

Карантинні обмеження