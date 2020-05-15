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Словенія оголосила про кінець епідемії коронавірусу

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Словенія оголосила про перемогу над коронавірусом: скільки хворих досі в країні - 24 Канал
Словенія оголосила про кінець епідемії коронавірусу / Balkan Insight

Влада Словенії оголосила про перемогу над коронавірусом. З початку пандемії у країні виявили 1 465 випадків COVID-19, досі хворіють 1 092 людини.

Статистика захворювання

Епідемію Словенія оголосила 12 березня. Як повідомив словенський прем'єр-міністр Янез Янша, у країні зараз – найбільш сприятлива епідеміологічна ситуація у всій Європі, незважаючи на те, що Словенія межує з Італією, пише Euractiv.

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З майже півтори тисячі випадків коронавірусу у Словенії 103 виявились летальними. За останню добу діагноз COVID-19 підтвердили лише в однієї людини.

Заходи безпеки у Словенії

У країні, проте, не нехтуватимуть правилами безпеки. Зокрема, щонайменше до кінця місяця діятиме масковий режим у громадських місцях, людей просять дотримуватись соціальної дистанції, а також досі під забороною масові зібрання.

Щодо в’їзду іноземців на словенську територію, то на громадян країн, що не належать до ЄС, чекає двотижневий карантин. Людей з симптомами коронавірусу до Словенії не впускатимуть взагалі.

Карантинні обмеження

  • З середини березня у Словенії оголосили карантин, одразу був закритий кордон з Італією – епіцентром коронавірусу в Європі.
  • Словенія закрила всі школи, спортивні та культурні заклади, бари, ресторани, готелі та магазини. Відчиненими для відвідувачів залишились лиш продовольчі магазини та аптеки. Не працював також громадський транспорт.
  • Уряд розпочав карантинні послаблення з 20 квітня.
  • З 11 травня відновили роботу громадського транспорту.
  • З 18 травня частина учнів повернуться за парти. Відкриють бари та ресторани, також зможуть працювати невеликі готелі – до 30 номерів.
  • Спортивні турніри можуть відновити вже з 23 травня.
Автор: Ірина Пундор
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Здорове життя Словенія
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