Степанов планує створити санепідемслужбу у складі МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не має наміру відновлювати санепідемслужбу як окремий орган. Втім, він розглядає можливість її створення у складі міністерства.

Під час брифінгу 28 травня Степанов повідомив, що на відміну від свого попередника Іллі Ємця, він не збирається відновлювати Державну санітарно-епідеміологічну службу як окремий орган.

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У МОЗ розглядають питання щодо створення СЕС в складі міністерства. За словами міністра, вона б приводила заходи інфекційного контролю та реагувала на відповідні ситуації.

Щодо виділення в окремий орган центральної виконавчої влади, таке питання ми наразі не розглядаємо. Ми розглядаємо створення протиепідеміологічної служби саме в складі МОЗ, яка б виконувала дуже чіткий функціонал,

– заявив він.

Зазначимо, що Кабмін ліквідував СЕС ще у 2017 році через високий рівень корупції у структурі. На початку пандемії коронавірусу у 2020 році, уряд призначив Віктора Ляшка головним санлікарем країни.

Натомість попередній міністр охорони здоров'я Ілля Ємець планував відновити СЕС, але не встиг, адже пробув на посаді всього місяць.