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Степанов розповів про плани уряду щодо посилення карантину в Україні: деталі

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Максим Степанов / facebook.com/StepanovMV

Кабінет Міністрів планує обмежити час для перебування людей на вулиці під час карантину. Відповідне рішення уряду буде незабаром оприлюднене.

За його словами, також уряд затвердить обов'язковий масочний режим. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1". 

До теми Найважчі тижні попереду, – новий очільник МОЗ Степанов про коронавірус

Для того, щоб в нас не було іспанського чи італійського сценарію поширення коронавірусу, нам потрібно посилення карантину. Іншого шляху просто не існує,
– заявив Степанов.

Він зазначив, що будуть закриті всі спортивні майданчики та сквери, а також заборонені всі масові події.

Водночас Степанов додав, що для запобігання поширенню нового коронавірусу в Україні уряд підготував постанову, в якій містяться пункти щодо максимальної самоізоляції людей похилого віку.

За його словами, мовиться саме про групи ризику. Вони стосуються громадян, які мають хронічні захворювання, цукровий діабет або серцево-судинні захворювання.

Зверніть увагу! Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков припустив, що карантин в Україні може тривати ще два місяці. А до звичного життя українці за найкращих умов зможуть повернутися після 15 травня.

Коронавірус в Україні: останні новини

  • Станом на ранок 3 квітня в Україні зафіксували 897 випадків зараження коронавірусом. Померли 22 людини, одужали – 19.
  • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
  • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
  • 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні.
  • Незабаром планують впровадити суворіші карантинні обмеження для населення. Серед них – масковий режим, заборона на відвідини парків і зон відпочинку, переміщення групою людей тощо.

карантин
Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

Автор: Емал Набі
Теги: Кабінет Міністрів України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Максим Степанов Здоров'я Лікування Новини політики
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