Створили технологію, завдяки якій можна буде уникнути тестування ліків на тваринах

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Дослідники з Іллінойського університету в Урбані-Шампейн розробили складні тривимірні структури, що складаються з окремих нервових клітин. Їх можна буде використовувати для тестування ліків, вивчення мозку та розробки "біокомп'ютерів".

Кожна тривимірна структура складається з сотень або тисяч нервових клітин та занурена в гідрогель чи фібрин, пише Eurek Alert.

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Сама ж технологія розміром всього від 1 міліметра до 1 сантиметра. Ці структури не мають каркаса, завдяки чому можуть утворювати різноманітну форму, в тому числі й ділянки людського мозку.

Нова розробка допоможе уникнути тестування на тваринах
Тривимірні структури з нервових клітин

Фахівці модифікували нейрони, зробивши так, щоб вони активувались під дією синього світла. Це дає змогу дослідити функції окремих клітин й створювати біологічні пристрої для обробки даних.

Розроблені структури зможуть застосовувати для перевірки лікарських засобів на безпеку та ефективність, що дасть змогу припинити вимушені тестування ліків на тваринах.

Але дослідники не обмежують можливості своєї розробки, й сподіваються використати тривимірні структури ще й для того, аби краще зрозуміти роботу людського мозку та причини таких захворювань, як хвороба Альцгеймера.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Техно Ліки Медицина Розробки
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