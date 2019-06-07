Тест: чи схильні ви до підвищення тиску?

Гіпертонія – розповсюджена та небезпечна хвороба, її основним симптомом є підвищений артеріальним тиском, який збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

В Україні кожен третій дорослий має високий артеріальний тиск, через це підвищується ризик інсульту, інфаркту міокарда, серцевої чи ниркової недостатності.

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За статистикою, щороку в Україні стається мінімум 40 тисяч інфарктів та 111 тисяч випадків інсульту. Майже кожен третій хворий помирає.

Фактори, які провокують виникнення гіпертонічної хвороби Надмірна вага;

Вживання в їжу солі у великих кількостях;

Малорухливий спосіб життя;

Зловживання алкоголем;

Похилий вік;

Часті стресові ситуації;

Хронічна ниркова недостатність;

Генетична схильність (якщо один з батьків хворіє на гіпертонічну хворобу, то з імовірністю у 50-60% захворіє й дитина, якщо обоє батьків – дитина матиме таку ж проблему практично у 100% випадків);

Захворювання щитоподібної або надниркової залози;

Куріння.

Якщо у вас більше ніж 50 балів – це може означати, що гіпертонія вже дає про себе знати. Гіпертонію потребує невідкладного лікування, кардинальних змін у способі життя і серйозного ставлення до необхідного лікування.

Якщо у вас від 49 до 38 балів – вам необхідно регулярно перевіряти свій тиск, тримати його під контролем.

Менше ніж 37 балів – високий тиск вам не загрожує. Навпаки, якщо кількість балів менше 25 – у вас може бути знижений тиск.

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