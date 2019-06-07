Тест: чи схильні ви до підвищення тиску?

516 Читать новость на русском
Тест на високий тиск
Тест на високий тиск / pixabay.com

Гіпертонія – розповсюджена та небезпечна хвороба, її основним симптомом є підвищений артеріальним тиском, який збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

В Україні кожен третій дорослий має високий артеріальний тиск, через це підвищується ризик інсульту, інфаркту міокарда, серцевої чи ниркової недостатності.

Читайте також: Інфаркт – хвороба, що "молодшає": симптоми, лікування, перша допомога та причини виникнення

За статистикою, щороку в Україні стається мінімум 40 тисяч інфарктів та 111 тисяч випадків інсульту. Майже кожен третій хворий помирає.

 
Фактори, які провокують виникнення гіпертонічної хвороби
  • Надмірна вага;
  • Вживання в їжу солі у великих кількостях;
  • Малорухливий спосіб життя;
  • Зловживання алкоголем;
  • Похилий вік;
  • Часті стресові ситуації;
  • Хронічна ниркова недостатність;
  • Генетична схильність (якщо один з батьків хворіє на гіпертонічну хворобу, то з імовірністю у 50-60% захворіє й дитина, якщо обоє батьків – дитина матиме таку ж проблему практично у 100% випадків);
  • Захворювання щитоподібної або надниркової залози;
  • Куріння.

Якщо у вас більше ніж 50 балів – це може означати, що гіпертонія вже дає про себе знати. Гіпертонію потребує невідкладного лікування, кардинальних змін у способі життя і серйозного ставлення до необхідного лікування.

Якщо у вас від 49 до 38 балів – вам необхідно регулярно перевіряти свій тиск, тримати його під контролем.

Менше ніж 37 балів – високий тиск вам не загрожує. Навпаки, якщо кількість балів менше 25 – у вас може бути знижений тиск.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Не повірив очам: українські політики шоковані заявою Зеленського про Росію і найманців
сьогодні
16082
Теги: Здорове життя Публікації Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Тести Серцево-судинні захворювання
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тест: чи схильні ви до підвищення тиску?
сьогодні 15:30 Тест: чи схильні ви до підвищення тиску?
516
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
6 червня 12:00 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 5081
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
4 червня 19:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 1714
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
4 червня 15:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 16198
Тест: що ви знаєте про секс?
4 червня 08:45 Тест: що ви знаєте про секс?
Олександр Бевза 10346
Новини
Більше новин
Залиште відгук