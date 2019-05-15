Тест на визначення депресії

Поширеними симптомами клінічної депресії є втрата апетиту, порушення сну, зниження лібідо, нездатність радіти та отримувати задоволення від життя, відсутність енергії.

При відсутності лікування клінічна депресія може тривати місяці та навіть роки.

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Як розпізнати депресію

При наявності описаних симптомів потрібно пройти скринінгові тести, наприклад, "шкалу HADS". Коли пацієнт набирає певну кількість балів, шкала сигналізує про те, чи потрібно звертатися до фахівця.

Тест "шкала HADS"

Шкалу необхідно заповнити за 7–10 хвилин самостійно, без обговорення з ким-небудь. Кожному твердженню шкали HADS відповідають чотири варіанти відповіді. Виберіть і відзначте той з відповідей, який відповідає вашому стану протягом останніх 7 днів. Не роздумуйте довго над відповіддю на питання, ваша перша реакція буде найправильнішою.

Оцінка рівня депресії

1. Те, що приносило мені велике задоволення, і зараз викликає у мене таке ж почуття.

0 – безумовно, це так

1 – напевно, це так

2 – лише в дуже малому ступені це так

3 – це зовсім не так

2. Я здатний розсміятися і побачити в тій чи іншій події щось смішне.

0 – безумовно це так

1 – напевно, це так

2 – лише в дуже малому ступені це так

3 – зовсім не здатний

3. Я відчуваю бадьорість.

3 – зовсім не відчуваю

2 – дуже рідко

1 – іноді

0 – практично весь час

4. Мені здається, що я став все робити дуже повільно.

3 – практично весь час

2 – часто

1 – іноді

0 – зовсім немає

5. Я не стежу за своєю зовнішністю.

3 – безумовно це так

2 – я не приділяю цьому стільки часу, скільки потрібно

1 – може бути, я стала менше приділяти цьому часу

0 – я стежу за собою так само, як і раніше



Шкала HADS допоможе визначити депресію

6. Я вважаю, що мої справи (заняття, захоплення) можуть принести мені задоволення.

0 – точно так само, як і зазвичай

1 – так, але не тією мірою, як раніше

2 – значно менше, ніж зазвичай

3 – зовсім так не вважаю

7. Я можу отримати задоволення від гарної книги, радіо або телепрограми.

0 – часто

1 – іноді

2 – рідко

3 – дуже рідко

Після заповнення підсумуйте бали.

Інтерпретація HADS:

• 0-7 балів – відсутність вірогідно виражених симптомів;

• 8-10 балів – субклінічно виражена депресія;

• 11 балів і більше – клінічно виражена депресія.

Якщо сума балів склала 8 і більше, необхідна консультація психіатра для призначення необхідного лікування.

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