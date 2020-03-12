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Туреччина перенесе початок туристичного сезону через коронавірус

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Туристичний сезон у Туреччині під загрозою / pinterest.com

У Туреччині зафіксували перший випадок на захворювання коронавірусом у чоловіка, який повернувся з Європи. Влада рекомендує туроператорам і готелям перенести початок туристичного сезону з кінця березня на кінець квітня.

Міністерство культури і туризму Туреччини висловило таку пропозицію у рамках профілактичних заходів із запобігання розповсюдженню коронавірусу, повідомляє Anadolu.

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Глава міністерства Мехмет Нурі Ерсой закликав відкласти організацію поїздок до Туреччини на період після 15 квітня.

Ризик серйозний, з огляду на ситуацію з епідемією в Європі,
– наголосив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

Водночас він уточнив, що один або кілька випадків інфікування не означають, що країна стикається з епідемією.

Що відомо про туристичний сезон у Туреччині?Туристичний сезон у Туреччині триває з квітня до листопада. Чи загрожує Туреччині спалах захворювання та як на це відреагує туристичний ринок – наразі не відомо.

Туреччина багато років поспіль залишається найпопулярнішим напрямком для відпочинку українців. Щороку країну відвідує понад мільйон українців.

Все про коронавірус: 12 корисних статей – у матеріалі 24 каналу.

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Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини політики Коронавірус Covid-19 Здоров'я Інфекція у Європі Лікування Відпочинок Подорожі Новини Туреччини
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