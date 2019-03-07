У Франції під час операції зі збільшення пеніса помер відомий мільярдер

65-річний мільярдер, який розбагатів на торгівлі алмазами і цим зажив собі слави, Ехуд Ар'є Ланіадо помер від серцевого нападу під час операції зі збільшення статевого члена.

Серце чоловіка зупинилось, коли під час маніпуляцій у пеніс почали вводити спеціальну речовину. Сталось все у приватній клініці у Парижі, пише Daily Mail.

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У компанії Omega Diamonds, яку заснував Ланіадо, підтвердили смерть.

"Прощавай, далекоглядний бізнесмене. З великим сумом ми підтверджуємо, що наш засновник Ехуд Ар'є Ланіадо помер", – зазначили там.



Друг багатія розповів, що той завжди турбувався про свою зовнішність і про те, що подумають про нього інші.



"Діамантовий мільярдер" Ехуд Ар'є Ланіадо

Ехуд Ар'є Ланіадо сам з Ізраїля. Там починав свій шлях як масажист у готелі Hilton в Тель-Авіві. А "діамантову кар'єру" у 20 років поїхав будувати в Африку. За словами товариша померлого, Ланіадо був одним з найбільших експертів міжнародного рівня в оцінці необроблених алмазів.

Так, у 2015 році він продав на той момент найдорожчий діамант у світі – "Блакитний місяць Жозефіни". Покупець – бізнесмен із Гонконгу – виклав за "камінець" 48,4 мільйона доларів. Подарунок був для семирічної дочки – Жозефіни.



Діамант "Блакитний місяць Жозефіни"

Багатій мав найдорожчий пентхаус у Монако. Його оцінюють понад 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

