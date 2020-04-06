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У Києво-Печерській лаврі зафіксували 4 випадки зараження COVID-19

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Коронавірус у Києво-Печерській лаврі / unsplash.com

Станом на 6 квітня коронавірус підтвердили ще у 22 людей у Києві, з них 4 випадки зафіксували у Києво-Печерській лаврі.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зверніть увагу Києво-Печерська лавра ігнорує карантин та закликає обійматися: відео

Тестування на коронавірус у Києво-Печерській лаврі провели ще 4 квітня. Здав лабораторні тести і настоятель лаври митрополит Павло. 6 квітня з'явилася інформація про те, що наразі владика перебуває в лікарні у важкому стані.

У Києво-Печерській лаврі наголосили, що в усіх приміщеннях проводять обробку дезінфікуючими розчинами, а богослужіння звершуються у закритому режимі без допуску до храму вірян та із залученням відеотрансляції.

Важливо! Станом 6 квітня на 12:00 у Києві лабораторно підтвердили 267 випадків захворювання на COVID-19. 

Коронавірус і церква: все, що потрібно знати

  • У священнослужителя з Тернопільщини коронавірус підтвердили 19 березня. Після зараження й аж до госпіталізації він устиг встановити контакти з щонайменше 500 людьми. В останні дні стан священнослужителя серйозно погіршився і 6 квітня він помер.
  • Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков. Мовилось про безпеку святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення коронавірусу.
  • Вперше в історії у Ватикані усі великодні богослужіння Папи Римського Франциска відбудуться без присутності вірян. Папа просто зачитає молитву онлайн.
  • Уряд офіційно не закриває церкви, однак забороняє масові релігійні заходи. Попри це Православна церква України не бачить підстав для заборони проведення богослужінь за участю не більше як 10 осіб.

Нові карантинні обмеження
Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

Автор: Альона Захарова
Теги: Віталій Кличко Новини Києва Релігія Тести Києво-Печерська лавра Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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