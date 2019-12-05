У Львові жінці видалили 20-кілограмову пухлину

Операція проводилась у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі. У світовій літературі описано лише два таких випадки.

Операційна була переповнена лікарями, які хотіли спостерігати за ходом оперативного втручання, адже таку операцію в Україні ще ніхто не проводив, повідомляє Гал-інфо.

Цікаво: В Ізраїлі знайшли спосіб проведення хімієтерапії без шкоди для здоров'я

60-річна Марія Клімашевська сама звернулася до центру у дуже важкому стані – впродовж року вона майже не вставала з ліжка, пухлина заважала їй рухатися. Лікарі діагностували їй пухлину м'яких тканин передньої поверхні стегна й одразу прийняли рішення провести операцію. Впродовж місяця Марію готували до оперативного втручання.

Нині лікарі мають гістологічне заключення – у пацієнтки була доброякісна пухлина фіброліпома. Лікарі розповідають, що у світовій літературі раніше траплялося лише 2 таких випадки. У першому випадку пухлина важила 24 кг, а в другому – 16 кг.

Після того, як лікарі опишуть цей складний клінічний випадок, він стане першим таким в Україні й буде другим за розміром у світі.

Йдеться про рідкісну гігантську пухлину, яка не є онкологічними захворюваннями, але не дає жити людині. Ще один ризик полягає у тому, що з часом такі пухлини можуть перероджуватися у злоякісні,

– сказав хірург-онколог Олег Дуда.

Рідкісну операцію по видаленню такої великої пухлини провів львівський хірург-онколог Олег Дуда, й для нього вона стала справжнім викликом. Він й ще двоє лікарів-асистентів проводили операцію 3 години.

Спочатку потрібно було підготувати до операції серце та знизити вагу пацієнтки. Коли її показники гемодинаміки прийшли до норми, ми вирішили провести оперативне втручання та видалити пухлину. Вага пухлини становила 20 кг. Вона була округлої форми та мала розмір 36 на 38 см. Пухлина була покрита зміненою шкірою. В одному місці мала дефект з розпадом (5 на 10 см). Всередині вона була наповнена жировим кістозним вмістом,

– розповів Олег Дуда.

Олег Дуда пояснив, що онкологічні пухлини не бувають таких розмірів і їх вважають гігантами, якщо їхня вага становить 1 кг. Окрім того, навіть з пухлиною таких розмірів організм людини не завжди справляється.