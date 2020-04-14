У МОЗ пояснили, до якої катастрофи може призвести відвідування церков на Великдень
Масове відвідування церков на Великдень може звести до нуля досягнуті успіхи у стримуванні поширення коронавірусу в Україні.
Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
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Він розповів, що МОЗ провело бесіду з Радою церков, з усіма главами, про те, що потрібно зробити все можливе, щоб уникнути масових скупчень.
Ляшко зазначив, що під час святкування Вербної неділі не було багато порушень у церквах
Тому МОЗ закликав українців відсвяткувати Великдень вдома, не порушуючи карантину.
"Не вистачить ніяких сил ні поліції, ні епідеміологів, щоб закрити всі храми і закрити всіх людей. Ми розраховуємо на свідомість людей", – додав він.
Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу
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