У МОЗ пояснили, до якої катастрофи може призвести відвідування церков на Великдень

Масове відвідування церков на Великдень може звести до нуля досягнуті успіхи у стримуванні поширення коронавірусу в Україні.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Він розповів, що МОЗ провело бесіду з Радою церков, з усіма главами, про те, що потрібно зробити все можливе, щоб уникнути масових скупчень.

Ляшко зазначив, що під час святкування Вербної неділі не було багато порушень у церквах

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. “Були поодинокі порушення, коли віруючих допустили в самі храми, але в більшості випадків українці збиралися біля храмів, і були масові скупчення людей. Це призводить до того, що були тісні контакти. І це може призвести до того, що буде сплеск захворюваності COVID-19”.

Тому МОЗ закликав українців відсвяткувати Великдень вдома, не порушуючи карантину.

"Не вистачить ніяких сил ні поліції, ні епідеміологів, щоб закрити всі храми і закрити всіх людей. Ми розраховуємо на свідомість людей", – додав він.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

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