У Тернополі вісім лікарів інфекційного відділення звільнились через коронавірус

З інфекційного відділення однієї з лікарень Тернополя через небезпеку захворіти на коронавірус звільнилися 8 лікарів. Головний лікар пояснює, що 4 тисячі гривень зарплати не мотивують медиків наражати себе на небезпеку.

Про звільнення лікарів заявив головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський, повідомляє "Суспільне".

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Восьмеро працівників вже звільнилися з інфекційного відділення, навіть ще не контактуючи з хворими на коронавірус,

– зазначив Чайківський.

За його словами, медики бояться, зважують ризики для власного здоров’я. У когось із них є хронічні захворювання, в інших – маленькі діти. Тому щоб не наражати себе і рідних на небезпеку, лікарі звільнилися.

Однак головний лікар наголосив, що цього могло б не статися, якби в працівників була мотивація. "Отримуючи 4 тисячі гривень зарплати, мало хто може віддавати себе роботі в таких небезпечних умовах", – пояснив Чайківський.

За його словами, наразі медикам виплатили лише надбавку у розмірі посадового окладу, передбачену постановою мера Тернополя Сергія Надала. Водночас обіцяні урядом 200% надбавки ще не надходили.

Для безпеки сімей медпрацівників, для працівників лікарні надали номери готелю "Галичина". "З вчорашнього дня працівники інфекційного відділення в позаробочий час відпочивають там", – додав головний лікар. А також зазначив, що троє лікарів з його мед закладу живуть там, щоб не створювати загроз для рідних.

Що відомо про коронавірус на Тернопільщині

З 418 клінічно підтверджених наразі випадків коронавірусу в Україні у Тернопільській області 56.

Перший випадок інфікування у Тернопільській області зафіксували 20 березня. Тоді захворів 57-річний священник.

Після цього в Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації.

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