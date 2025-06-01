Зокрема, про небезпеку попередили мешканців Сумщини, передає 24 Канал.

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Вибухи у Сумській області

О 21:15 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу. Монітори уточнили, що по Україні може бути запущена балістика з Курщини.

О 21:17 стало відомо, що швидкісна ціль з Курщини летить на Сумщину.

О 21:19 ще одна швидкісна ціль попрямувала на Сумщину та Полтавщину.

На Сумщині пролунав вибух.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 червня Росія атакувала Україну рекордоною кількістю дронів. Крім того, ворог запустив 7 ракет – крилатих і балістичних. "Іскандером-М" противник поцілив по розташуванню одного з підрозділів Сухопутних військ ЗСУ – по 239-ому полігону. Загинуло 12 військових, понад 60 отримали поранення.

До слова, Росія стягує техніку та облаштовує позиції для запуску дронів у Курській області, посилюючи військову активність.