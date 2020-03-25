В Ісландії у чоловіка виявили відразу 2 штами коронавірусу

Одразу два штами коронавірусу SARS-CoV-2 зафіксували у пацієнта з Ісландії. Це може означати, що коронавірус здатен мутувати і стати більш заразним з плином часу.

Як заявив голова біофармацевтичної компанії deCODE genetics Карі Стефанссон, це може бути перший зареєстрований випадок подвійної інфекції такого роду. Про це повідомили на сайті Reykjavík Grapevine.

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Вчені переконані, що мутований другий штам може бути небезпечнішим, оскільки саме його виявляють в інфікованих людей. Якщо це так, коронавірус може мутувати і стати більш заразним з плином часу.

Однак Стефанссон не зміг підтвердити цю теорію і припустив, що це може бути збігом. Він також зазначив, що, згідно з міжнародними базами даних, мутація, знайдена у зразку, взятому у цього пацієнта з подвійною інфекцією, не виявлена ​​за межами Ісландії.

Що відомо про штами коронавірусу?Коронавіруси – це сімейство вірусів. Їхнім природним резервуаром є тварини: пальмові цевети, кажани, навіть кобри. Коронавіруси також РНК-віруси, тому мають високу частоту мутацій і швидко змінюються, зокрема стають патогенними для людей.



Такі коронавіруси вперше були ідентифіковані в середині 1960-х років. Разом з новим штамом коронавірусу, який зараз активно поширюється в Китаї та інших країнах, їх існує вже сім.

Станом на 25 березня у світі на коронавірус захворіли 423 621 людина. Недуга забрала життя 18 910 людей. Одужати вдалося 109 154 людині.

Як вберегтися від коронавірусу:

часто та ретельно мити руки милом та водою;

не торкатися брудними руками очей, носа чи рота;

уникати тісного контакту з хворими людьми.

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