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В Івано-Франківську померла жінка, у якої підозрювали коронавірус

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У Франківську померла жінка: підозрюють коронавірус

23 березня в Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні померла 65-річна жінка. У померлої підозрювали коронавірус, зразки аналізів відправили в Київ, а результати будуть готові завтра.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків в онлайн-зверненні.

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У померлої підозрюють коронавірус. Наразі аналізи жінки передані до Києва, чи підтвердиться діагноз – буде відомо завтра.

Маємо ще один прикрий випадок: в одну з поліклінік міста звернулась людина з достатньо поганими симптомами, вона зараз госпіталізована в обласну лікарню, разом була ще родина з трьох людей. Достатньо велика підозра, що там є коронавірус,
зазначив Руслан Марцінків.

Якщо результати аналізів підтвердять у жінки наявність коронавірусу, це буде четверта смерть в країні від коронавірусу Covid-19.

Наразі коронавірус виявлено у цих регіонах:

  • Дніпропетровській області – 2;
  • Донецькій області – 1;
  • Житомирській області – 2 (1 летальний);
  • Івано-Франківській області – 5 (1 летальний);
  • Києві – 28;
  • Київській області – 5;
  • Львівській області – 2;
  • Тернопільській області – 1;
  • Чернівецькій області – 25 (1 летальний);
  • Черкаській області – 1.


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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Медицина Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Новини Івано-Франківська
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