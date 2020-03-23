В Івано-Франківську померла жінка, у якої підозрювали коронавірус
23 березня в Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні померла 65-річна жінка. У померлої підозрювали коронавірус, зразки аналізів відправили в Київ, а результати будуть готові завтра.
Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків в онлайн-зверненні.
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У померлої підозрюють коронавірус. Наразі аналізи жінки передані до Києва, чи підтвердиться діагноз – буде відомо завтра.
Маємо ще один прикрий випадок: в одну з поліклінік міста звернулась людина з достатньо поганими симптомами, вона зараз госпіталізована в обласну лікарню, разом була ще родина з трьох людей. Достатньо велика підозра, що там є коронавірус,
зазначив Руслан Марцінків.
Якщо результати аналізів підтвердять у жінки наявність коронавірусу, це буде четверта смерть в країні від коронавірусу Covid-19.
Наразі коронавірус виявлено у цих регіонах:
- Дніпропетровській області – 2;
- Донецькій області – 1;
- Житомирській області – 2 (1 летальний);
- Івано-Франківській області – 5 (1 летальний);
- Києві – 28;
- Київській області – 5;
- Львівській області – 2;
- Тернопільській області – 1;
- Чернівецькій області – 25 (1 летальний);
- Черкаській області – 1.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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