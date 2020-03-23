В Івано-Франківську померла жінка, у якої підозрювали коронавірус

23 березня в Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні померла 65-річна жінка. У померлої підозрювали коронавірус, зразки аналізів відправили в Київ, а результати будуть готові завтра.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків в онлайн-зверненні.

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У померлої підозрюють коронавірус. Наразі аналізи жінки передані до Києва, чи підтвердиться діагноз – буде відомо завтра.

Маємо ще один прикрий випадок: в одну з поліклінік міста звернулась людина з достатньо поганими симптомами, вона зараз госпіталізована в обласну лікарню, разом була ще родина з трьох людей. Достатньо велика підозра, що там є коронавірус,

зазначив Руслан Марцінків.

Якщо результати аналізів підтвердять у жінки наявність коронавірусу, це буде четверта смерть в країні від коронавірусу Covid-19.

Наразі коронавірус виявлено у цих регіонах:

Дніпропетровській області – 2;

Донецькій області – 1;

Житомирській області – 2 (1 летальний);

Івано-Франківській області – 5 (1 летальний);

Києві – 28;

Київській області – 5;

Львівській області – 2;

Тернопільській області – 1;

Чернівецькій області – 25 (1 летальний);

Черкаській області – 1.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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