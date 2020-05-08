В людини, яка перехворіла COVID-19, виробляються антитіла, – американські вчені

У новому дослідженні американських вчених йдеться, що антитіла виробляються майже у всіх пацієнтів, які перехворіли коронавірусом COVID-19.

Про це пише видання The New York Times.

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Вчені вважають, що майже у кожного, хто переніс захворювання – незалежно від віку, статі чи тяжкості захворювання – виробляються антитіла до вірусу.

Додамо, що дослідження, яке проводилося за даними 624 хворих, ще не отримало рецензії від експертів.

Спершу тести на антитіла дали позитивний результат у 511 учасників, у решти їх було занадто мало або не було зовсім. При повторному тестуванні антитіла виявили ще у 60 осіб.

Вчені вважають, що результати аналізів залежать від терміну їхнього проведення після одужання. Однак представник ВООЗ Меліта Вуйнович раніше говорила, що наявність антитіл до COVID-19 не гарантує, що людина матиме імунітет і не інфікується ним знову.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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