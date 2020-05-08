24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

В людини, яка перехворіла COVID-19, виробляються антитіла, – американські вчені

- Читать новость на русском
В людини, яка перехворіла COVID-19, виробляються антитіла
В людини, яка перехворіла COVID-19, виробляються антитіла / Getty Images

У новому дослідженні американських вчених йдеться, що антитіла виробляються майже у всіх пацієнтів, які перехворіли коронавірусом COVID-19.

Про це пише видання The New York Times

Читайте також Японія схвалила експериментальний препарат Ремдесивір для лікування людей з коронавірусом

Вчені вважають, що майже у кожного, хто переніс захворювання – незалежно від віку, статі чи тяжкості захворювання – виробляються антитіла до вірусу.

Додамо, що дослідження, яке проводилося за даними 624 хворих, ще не отримало рецензії від експертів. 

Спершу тести на антитіла дали позитивний результат у 511 учасників, у решти їх було занадто мало або не було зовсім. При повторному тестуванні антитіла виявили ще у 60 осіб.

Вчені вважають, що результати аналізів залежать від терміну їхнього проведення після одужання. Однак представник ВООЗ Меліта Вуйнович раніше говорила, що наявність антитіл до COVID-19 не гарантує, що людина матиме імунітет і не інфікується ним знову.

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 дослідження Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
5 травня , 13:55 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
3 травня , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
30 квітня , 16:30 Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
Олександр Бевза