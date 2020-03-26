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В Одесі побудували арку для дезінфекції: відео

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Дезінфекція через коронавірус в Одесі / Unsplash

Співробітники КП "Міськзелентрест" і "Одесміськелектротранс" побудували арку, яка дезінфікує кожного, хто пройде повз неї.

Про створення арки для дезінфекції повідомляє телеграм-канал Думська – новини Одеси.

До теми На Одещині вже 4 випадки зараження коронавірусом

Новий пристрій тестують в інфекційній лікарні. У випадку позитивного результату, у підприємстві готові налагодити виробництво.

Станом на 26 березня, в Одесі зафіксовано 4 випадки зараження коронавірусом. Спершу захворів хлопець, який повернувся зі США. Він відмовився від госпіталізації та перебуває на самоізоляції.

Згодом хворобу підтвердили у ще трьох людей: чоловіка 1973 року народження, жінки та чоловіка 1965 та 1963 року народження.

Як виглядає арка для дезінфекції в Одесі: відео


Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Коронавірус в Україні: вже заразилися 156 людей
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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні Новини Одеси
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