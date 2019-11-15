В Україні планують заборонити продаж сигарет зі смаковими добавками

В МОЗ планують серйозно боротися з тютюнопалінням, аби скоротити кількість випадків серцево-судинних захворювань серед населення.

На засіданні Верховної Ради очільниця МОЗ Зоряна Скалецька заявила про те, що в міністерстві планують скоротити кількість хворих на серцево-судинні захворювання на 10%.

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Зоряна Скалецька – голова Міністерства Охорони Здоров'я "Це ті зобов'язання, які Україна взяла на себе ще 5 років назад, але вони досі на етапі підготовки і узгодження, але не прийняті."

Що планується реалізувати

Регламентація електронних сигарет та новітніх тютюнових виробів;



Повністю заборонити рекламу тютюнових виробів в інтернеті;



Заборонити виготовлення і продаж сигарет зі смаковими та ароматизованими добавками;



Збільшення попереджень на пакуванні;



Публічна звітність тютюнових корпорацій про склад тютюнової продукції;

Також Зоряна Скалецька заявила про наміри заборонити продаж тютюнових виробів неповнолітнім. В Україні давно діє ця заборона, проте, вочевидь, погано контролюється.

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