В Україні планують заборонити продаж сигарет зі смаковими добавками

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Плани МОЗ
Плани МОЗ / sayune.com

В МОЗ планують серйозно боротися з тютюнопалінням, аби скоротити кількість випадків серцево-судинних захворювань серед населення.

На засіданні Верховної Ради очільниця МОЗ Зоряна Скалецька заявила про те, що в міністерстві планують скоротити кількість хворих на серцево-судинні захворювання на 10%.

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Зоряна Скалецька – голова Міністерства Охорони Здоров'я

"Це ті зобов'язання, які Україна взяла на себе ще 5 років назад, але вони досі на етапі підготовки і узгодження, але не прийняті."

 

Що планується реалізувати

  • Регламентація електронних сигарет та новітніх тютюнових виробів;
     
  • Повністю заборонити рекламу тютюнових виробів в інтернеті;
     
  • Заборонити виготовлення і продаж сигарет зі смаковими та ароматизованими добавками;
     
  • Збільшення попереджень на пакуванні;
     
  • Публічна звітність тютюнових корпорацій про склад тютюнової продукції;

Також Зоряна Скалецька заявила про наміри заборонити продаж тютюнових виробів неповнолітнім. В Україні давно діє ця заборона, проте, вочевидь, погано контролюється.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я Зоряна Скалецька Тютюн Серцево-судинні захворювання
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