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Віктор Ляшко виступив проти спецпропусків у метро

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Віктор Ляшко виступив проти спецпропусків в метро
Віктор Ляшко виступив проти спецпропусків в метро / Фотобанк 24 каналу

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не підтримує ідею запровадження входу в метрополітен зі спецпропусками.

Про це Ляшко сказав в ефірі програми "Здорова політика" на UA: Українське радіо.

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За словами Віктора Ляшка, досвід інших країн показує, що спецпропуски створюють скупчення людей перед турнікетами на вході. А таке скупчення може бути гірше, ніж в самому вагоні. Відтак головний санітарний лікар виступив проти цієї ідеї.

Він додав, що рішення про відкриття метро після 25 травня буде розглядатися з урахуванням складної на той момент епідемічної ситуації в кожному з трьох міст, в якому є метрополітен.

Ми маємо три міста – Київ, Харків і Дніпро, і я не можу гарантувати, що вони всі відкриються в один момент. Ми приймемо рішення в уряді, що з такого-то числа можна відкривати метро, ​​але це не означає, що всі три відкриємо одночасно,
– заявив Ляшко.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Метро Віктор Ляшко Здоров'я Здорове життя
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