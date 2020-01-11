Всесвітній день "дякую": чому важливо дякувати собі та іншим

Всесвітній день "дякую" щорічно відзначається 11 січня. Таким чином ЮНЕСКО та ООН хочуть нагадати людям про те, на скільки важливі хороші манери.

Міжнародний день "дякую" не потребує багато зусиль, проте деякі країни світу святкують найввічливіший день у році за допомогою розважальних заходів, благодійних акцій та ярмарок.

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Вперше слово "дякую" згадується у Паризькому словнику-розмовнику, який видали у 1586 році. Як пише AnydayGuide, походження Міжнародного дня "дякую" незрозуміле. Існує думка, що спершу компанії рекламували це свято для збільшення своїх продажів, але все ж це не робить концепцію даного звичаю менш привабливою.

Це реальна можливість висловити свою подяку тим людям, які доповнюють картину вашого життя та роблять вас тим, ким ви є. Можливо, саме через це 11 січня вважається одним із найввічливіших днів.

Магія слова "дякую"

На думку психологів, подяка – не лише прояв ввічливості та можливість покращити стосунки, а й турбота про психологічне здоров'я обох сторін.

Дослідники припускають, що вдячність може покращити самопочуття, фізичне здоров'я, створює позитивні емоції та допомагає впоратися зі стресовими періодами в житті.

Оскільки для більшості людей висловлення подяки є повсякденним явищем, то той, хто говорить "спасибі", часто не надає цьому великого значення. Втім подяка немов оптимізує погляд людини на життя. Вдячні люди готові приймати нові виклики та оптимістичніше налаштовані на досягнення своїх цілей.

Дякувати можна не лише за хороші вчинки чи допомогу. Вчіться дякувати людям й за отриманий досвід: розірвані відносини, критику на роботі тощо. Всі ці ситуації навчають та формують вашу особистість й вказують на те, до яких людей та вершин потрібно тягнутись, а яких уникати.

Обміркувавши уроки, отримані з попередніх невдач, ви можете краще підготуватись до майбутніх успіхів.

Цікавий факт: коли працівники відчувають, що начальник хвалить та цінує їхню роботу, вони стають вдячними за робоче завдання та можливості, які вони мають.

Казати слово "дякую"– це більше, ніж соціальна поведінка, це й оцінка старань. На жаль, ми часто забуваємо подякувати іншим, не завжди помічаючи зусиль рідних та друзів. Будьте ввічливі, адже просте "дякую" покращить життя ваших близьких.

Ми, команда 24, дякуємо вам за те, що знаходите на нас свій час.

Чому важливо дякувати собі

Найчастіше ми забуваємо подякувати собі. Для декого це може прозвучати нерозумно, але все ж кожен з нас найбільше впливає на власне життя. Популярний американський письменник та бізнес-тренер Ентоні Роббінс щоранку прокидається з думками вдячності. Він запевняє, що це перша сходинка для досягнення нових вершин.

Звісно, ми в багатьох випадках потребуємо чиєїсь допомоги, проте це не означає, що ми не маємо звертати увагу на наші особисті досягнення. Пам'ятайте, що ви – молодець та робите більше, ніж ви думаєте.

Дякуйте собі після прибирання, готування їжі та робочого дня. Дякуйте за те, що таки сіли на ту дієту, а й навіть якщо не сіли – дякуйте собі за вдячність прийняти це. Дякуйте собі кожен крок, навіть якщо він маленький, адже це корисна вправа, яка підіймає не лише настрій, а й самооцінку.

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